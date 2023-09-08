سياسة
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خلال 8 أشهر.. الخطوط الجوية التركية تنقل 56 مليون مسافر
أعلنت الخطوط الجوية التركية ارتفاع عدد المسافرين عبر رحلاتها، منذ بداية العام حتى أغسطس/آب الماضي إلى 56 مليون راكب، بزيادة 20% عن العام الماضي.
خلال 8 أشهر.. الخطوط الجوية التركية تنقل 56 مليون مسافر
الخطوط الجوية التركية / صورة: Reuters
8 سبتمبر 2023

بلغ عدد المسافرين على الخطوط الجوية التركية 56 مليون راكب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة 20% مقارنةً بالفترة نفسها من 2022.

وأكد المركز الإعلامي للخطوط الجوية التركية، في بيان، أن نسبة امتلاء الرحلات ازدادت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، 4 نقاط مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 82.9%.

وأشار البيان إلى أن عدد مسافري الترانزيت ارتفع 34% وبلغ 19.7 مليون مسافر، مقارنةً بـ14.7 مليون خلال الفترة نفسها من 2022.

وبلغ معدل امتلاء الرحلات الخارجية 82.6%، والداخلية 84.6%، بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2023.

وكشف البيان عن أن عدد المسافرين في أغسطس الماضي، ازداد 11% مقارنةً بالشهر نفسه من 2022، ليصل إلى 8.7 مليون راكب.

وتابع: "بينما بلغ عدد مسافري الترانزيت 2.4 مليون مسافر في أغسطس 2022، ارتفع 20.5 بالمئة ليصل إلى 2.9 مليون في الفترة نفسها من العام الجاري".

وارتفع عدد الطائرات في أسطول الخطوط الجوية التركية إلى 428 طائرة، حسب البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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