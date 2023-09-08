سياسة
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سببّا له موتاً دماغياً.. الإفراج عن شرطيين فرنسيين دهسا صبياً من أصول تركية
دهست سيارة شرطة فرنسية يقودها ضابطان، صبياً من أصول تركية، بينما كانا يطاردانه بسرعة عالية، في بلدة إيلانكور الواقعة قرب العاصمة باريس، وأُفرج عن الضابطين، فيما مات الصبي دماغياً.
سببّا له موتاً دماغياً.. الإفراج عن شرطيين فرنسيين دهسا صبياً من أصول تركية
سيارة شرطة فرنسية تدهس صبياً من أصول تركية / صورة أرشيفية: Reuters
8 سبتمبر 2023

تعرّض صبي (16 عاماً) من أصول تركية، الأربعاء، لموت دماغي، إثر صدمة بسيارة شرطة فرنسية كانت تلاحقه، في بلدة إيلانكور الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً من العاصمة باريس.

ولاحقاً أفرجت السلطات الفرنسية عن ضابطَي شرطة، كانا في السيارة، لحظة الاصطدام.

وقال ممثلو الادعاء إنهم يتعاملون مع الحادث على أنه "غير مقصود" ويبحثون عن مقاطع فيديو للتأكد من الحقائق.

وفي المقابل، قال عم الصبي، نوري شاهين، إنه عندما وصل إلى مكان الحادث، لم يُسمح له بالاقتراب من ابن أخيه، واتهم الشرطة بجعله ينتظر هناك حتى يموت ابن أخيه دماغياً.

وكشف شاهين أن الشرطة تلاعبت بكاميرات المراقبة في المباني المحيطة، وأشار إلى أن إفادات شهود عيان، قال إن سيارة شرطة قطعت طريق ابن أخيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى اصطدامه بالغطاء الأمامي للسيارة.

وأضاف: "ابن أخي الآن ميت دماغياً. نريد أن نأخذ ابن أخي إلى تركيا لأننا لا نثق بالمستشفى هنا بأي شكل من الأشكال".

ووقع الحادث بعد ما يزيد قليلاً على شهرين من إطلاق الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً من أصول إفريقية وقتله عند محطة مرور في ضاحية نانتير بباريس.

وأثار ذلك الحادث أعمال شغب استمرت خمسة أيام في جميع أنحاء البلاد، ما أثار استياءً عميقاً بين مواطني الضواحي الفرنسية، خصوصاً مجتمعات المهاجرين الذين اتهموا الشرطة منذ فترة طويلة بالعنف والتنميط العنصري.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، إن التحقيقات ستحدد "الملابسات الدقيقة" للحادث. وقال لإذاعة "فرانس إنتر": "من الواضح أنني أدعو إلى الهدوء... أدعو إلى ضبط النفس والتفكير المتأني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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