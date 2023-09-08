سياسة
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أردوغان يغادر إلى الهند للمشاركة في قمة  مجموعة العشرين
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البلاد متوجهاً إلى الهند للمشاركة في أعمال القمة الـ18لزعماء دول مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي في 9 و10 سبتمبر/أيلول تحت شعار "أرض واحدة.. عائلة واحدة.. مستقبل واحد".
أردوغان يغادر إلى الهند للمشاركة في قمة  مجموعة العشرين
أردوغان يغادر إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين / صورة: AA
8 سبتمبر 2023

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، البلاد متوجهاً إلى الهند للمشاركة في قمة دول مجموعة العشرين المزمع عقدها السبت.

وغادرت طائرة الرئيس من مطار "أسن بوغا" بالعاصمة أنقرة، وكان في وداعه نائبه جودت يلماز، ونائب والي أنقرة عبد الله دولك، ومسؤولون آخرون.

ويرافق الرئيس في زيارته كل من وزيري الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس عاكف تشاغاطاي، وعدد من المسؤولين.

ومن المنتظر أن يناقش أردوغان القضايا المتعلقة بمكافحة تغير المناخ مع نظرائه في القمة التي تُعقد في الهند خلال 9 و10 سبتمبر/ أيلول تحت شعار "أرض واحدة.. عائلة واحدة.. مستقبل واحد".

كما سيشرح أردوغان للقادة المشاركين الخطوات التي اتخذتها تركيا فيما يخص تغير المناخ، وسيعقد لقاءات ثنائية معهم على هامش القمة.

ومن المتوقع أن تناقش القمة حزمة قضايا عالمية ملحّة، في ظل شكوك بشأن وحدة الكتلة حول ملفات خلافية، بينها الحرب الروسية-الأوكرانية وتغير المناخ.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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