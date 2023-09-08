سياسة
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أحاديث عن إحباط إيلون ماسك هجوماً أوكرانياً ضد روسيا.. وميدفيدف يعلّق
كشف كتاب منتظَر صدوره يحوي السيرة الذاتية لرجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، عن إحباطه هجوماً أوكرانياً على الأسطول البحري الروسي العام الماضي، خشية رد روسيا الانتقامي.
أحاديث عن إحباط إيلون ماسك هجوماً أوكرانياً ضد روسيا.. وميدفيدف يعلّق
كتاب جديد يكشف تفاصيل غير مسبوقة عن قدرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على التحكم في حرب أوكرانيا / صورة: AFP
8 سبتمبر 2023

كشف كتاب جديد يحوي السيرة الذاتية لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، عن تفاصيل مثيرة وغير مسبوقة حول قدرة الملياردير الأمريكي على التحكم في حرب أوكرانيا.

جاء في الكتاب الذي يستعد مترجم المذكرات والتر إيزاكسون لنشره، أن ماسك أمر مهندسيه بإيقاف تشغيل شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك" التابعة لشركته لإحباط هجوم أوكراني على الأسطول البحري الروسي.

وورد في الكتاب أن ماسك أوقف خدمة الوصول إلى "ستارلينك" التابعة لشركة "سبايس إكس" التي اعتمدت عليها القوات الأوكرانية بشكل كبير، فيما كان الجيش الأوكراني على وشك تنفيذ عملية بغواصة ضد الأسطول الروسي في البحر الأسود.

ووفقاً للكتاب، فإن ماسك كان يخشى أن تردّ روسيا على الهجوم الأوكراني بأسلحة نووية وتتطور الحرب بين البلدين.

وأكد الكتاب، المنتظر صدوره في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، أن ماسك اتخذ هذه الخطوة بعد اتصال جمعه بكبار المسؤولين الروس.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه في حال كان إيلون ماسك قد قيَّد عمل "ستارلينك" للقوات الأوكرانية في منطقة القرم فإن هذا يجعله "آخر شخص عاقل في أمريكا الشمالية".

وكتب مدفيديف على حسابه في منصة "إكس" : "يكتب وولتر إيزاكسون، الكاتب والصحفي، في سيرة حياة إيلون ماسك الذاتية أن رجل الأعمال أوقف تشغيل (ستارلينك) العام الماضي لمنع هجوم أوكراني على البحرية الروسية المتمركزة في شبه جزيرة القرم".

وشدد: "إذا كان ما أورده إيزاكسون في كتابه صحيحاً، فيبدو أن ماسك هو آخر عاقل في أمريكا الشمالية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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