انتقلت المعركة في السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع" بعيداً عن ميدان القتال المحتدم، إلى ميدان آخر يقوم على مدى شرعية مهام "الدعم السريع" في السودان.

وبدأ الصراع حول "شرعية وقانونية" الدعم السريع ضمن المؤسسات العسكرية في السودان منذ 6 سبتمبر/أيلول الجاري، عندما أصدر رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مرسومين دستوريين بحل قوات الدعم السريع، وإلغاء قانونها.

وفتحت تلك الخطوة الطريق أمام التكهنات، وما هو قادم من صراع بين الأطراف السودانية، وفق المراقبين.

رأى خبراء أن قرار حل "الدعم السريع" لن يؤثر فعلياً في مسار الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، واعتبروه مجرد "خطوة في إطار التعبئة العامة".

بينما اعتبر خبراء آخرون أن "الحرب وحدها" هي التي تفرض قوانينها في مسار الحرب الدائرة.

ووفقاً للقرار، أصبحت "الدعم السريع" التي ظلت خلال السنوات الأخيرة ذراع الحكومة وجيشها في محاربة التمرد في دارفور، من دون وجود قانوني لها داخل السودان.

وأجاز البرلمان السوداني، في يناير/كانون الثاني 2017، مشروع قانون "قوات الدعم السريع"، وهو جعلها تابعة للجيش السوداني، بعد أن كانت تتبع جهاز الأمن والمخابرات.

وفي 30 يوليو/تموز 2019 أصدر رئيس المجلس العسكري آنذاك، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً عدّل بموجبه قانون قوات الدعم السريع، وجعلها "شبه مستقلة وتتبع لقائدها محمد حمدان دقلو"، بعد إلغاء المادة المتعلقة بإخضاعها لأحكام قانون القوات المسلحة السودانية.

ونص القانون قبل التعديل، على أن "قوات الدعم السريع تتبع القوات المسلحة، وتأتمر بأمر القائد الأعلى".

كانت "الدعم السريع"، تشكلت قبل نحو 10 سنوات، في سياق معقد بالتزامن مع حرب دارفور (غرب) لمحاربة المتمردين في الإقليم، ثم لحماية الحدود لاحقاً وحفظ النظام في البلاد.

بيد أن وجودها بالمدن السودانية واجه انتقادات واسعة محلياً، وصُنفت بأنها امتداد لـ"مليشيا الجنجويد" سيئة السمعة، وتعتمد في مكونها على العنصر العربي في دارفور.

وظلت الحكومة، آنذاك، تنفي عن القوات "صفة القبلية"، وأكد المسؤولون الحكوميون مراراً أنها "قوة قومية".

ولا توجد تقديرات رسمية بعدد قوات الدعم السريع، إلا أنها تتجاوز عشرات الآلاف وتنتشر في معظم مدن السودان، وعلى حدود البلاد غرباً وشرقاً.