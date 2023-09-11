اليوم العالمي لمحو الأمية ومخيم عين الحلوة في مرمى النار - الحلقة 238 من برنامج يني صباح

1- في اليوم العالمي لمحو الأمية أرقام صادمة خصوصا في العالم العربي 2- ونناقش حبا قد يخلع المفاصل عند الأطفال 3- ومن الحب للأطفال أيضا ما يحير الوالدين في الرقابة على حساباتهم الإلكترونية أحماية أم تجسس ؟ 4- فاضل قره غوز، نسير معه نحو الآلات الموسيقسة الإيقاعية 5- بعد شهر من الهدوء.. تجدد الاشتباكات وموجة نزوح كبيرة في مخيم عين الحلوة 6- الصحة العالمية تحذر من متحورات كورونا جديدة 7- الثامن من أيلول كل عام يصادف اليوم العالمي لمحو الأمية