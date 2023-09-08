أفاد تقرير بحثي نُشر الخميس بأن جميع سكان العالم تقريباً تعرضوا إلى درجات حرارة أعلى في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب نتيجة لتغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر.

ويشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي صيفاً هو الأكثر سخونة منذ بدء التسجيلات، وتسببت موجات الحر الطويلة في أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع في معدلات الوفيات. وكان شهر يوليو/تموز هو الشهر الأعلى حرارة على الإطلاق، في حين كان متوسط ​​درجات الحرارة في أغسطس أعلى أيضاً بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وفحصت دراسة أجرتها منظمة «كلايمت سنترال»، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة، وخلصت إلى أن 98% من سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى زادت احتمالية حدوثها بمرتين على الأقل نتيجة للتلوث بثاني أكسيد الكربون.

وقال آندرو بيرشينج نائب رئيس كلايمت سنترال للعلوم: «لم ينجُ أحد تقريباً على وجه الأرض من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري خلال الأشهر الثلاثة الماضية».

وتابع: «في كل دولة أمكننا تحليلها، بما في ذلك في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وهذه الأشهر أبرد وقت في العام، رأينا درجات حرارة كان من الصعب تسجيلها، وفي بعض الحالات شبه مستحيل، من دون تغير المناخ الذي يسببه البشر».