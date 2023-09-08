سياسة
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دراسة: جميع سكان العالم تقريباً تأثروا بالاحتباس الحراري في الصيف الحالي
أفاد تقرير نُشر الخميس بأن سكان العالم تقريباً تعرضوا لدرجات حرارة أعلى في الصيف الحالي نتيجة لتغير المناخ. وقال آندرو بيرشينج نائب رئيس منظمة كلايمت سنترال للعلوم: «لم ينج أحد في الأرض تقريباً من تأثير الاحتباس الحراري خلال الأشهر الثلاثة الماضية».
دراسة: جميع سكان العالم تقريباً تأثروا بالاحتباس الحراري في الصيف الحالي
دراسة تؤكد أن جميع سكان العالم تقريباً تأثروا بالاحتباس الحراري في الصيف الحالي / صورة: AFP
8 سبتمبر 2023

أفاد تقرير بحثي نُشر الخميس بأن جميع سكان العالم تقريباً تعرضوا إلى درجات حرارة أعلى في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب نتيجة لتغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر.

ويشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي صيفاً هو الأكثر سخونة منذ بدء التسجيلات، وتسببت موجات الحر الطويلة في أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع في معدلات الوفيات. وكان شهر يوليو/تموز هو الشهر الأعلى حرارة على الإطلاق، في حين كان متوسط ​​درجات الحرارة في أغسطس أعلى أيضاً بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وفحصت دراسة أجرتها منظمة «كلايمت سنترال»، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة، وخلصت إلى أن 98% من سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى زادت احتمالية حدوثها بمرتين على الأقل نتيجة للتلوث بثاني أكسيد الكربون.

وقال آندرو بيرشينج نائب رئيس كلايمت سنترال للعلوم: «لم ينجُ أحد تقريباً على وجه الأرض من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري خلال الأشهر الثلاثة الماضية».

وتابع: «في كل دولة أمكننا تحليلها، بما في ذلك في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وهذه الأشهر أبرد وقت في العام، رأينا درجات حرارة كان من الصعب تسجيلها، وفي بعض الحالات شبه مستحيل، من دون تغير المناخ الذي يسببه البشر».

مصدر:TRT عربي - وكالات
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