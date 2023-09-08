في الآونة الأخيرة، وجدت أوروبا نفسها على مفترق طرق فيما يتعلق بمشهدها الصناعي. وتواجه القارة، المعروفة بقطاعها الصناعي القوي تحديات غير مسبوقة ناجمة عن أزمة الطاقة التي خلفتها الحرب الأوكرانية. وقد طرق التحديان المتمثلان بانقطاع إمدادات الطاقة القادمة من روسيا وارتفاع أسعارها عالمياً أجراس الإنذار في مختلف القطاعات، وبالأخص الصناعية منها.

وفي أوروبا، إذ يبلغ عدد سكان سوقها نحو 450 مليون نسمة وعدد كبير من الشركات العالمية، ترددت أصداء المخاوف بشأن أزمة الطاقة عبر مختلف القطاعات الصناعية. ووفقاً للخبراء، فإن لدى تركيا فرصة لفرض نفسها بديلاً تنافسياً للإنتاج الصناعي، والتفوق على دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني ارتفاع تكاليف الطاقة بعكس تركيا التي تحظى بأسعار ثابتة وإمدادات متنوعة.

في هذا التقرير، نتعمق في عواقب أزمة الطاقة وتداعياتها على الإنتاج الصناعي في أنحاء القارة الأوروبية. كما نستكشف كيف لهذه العوامل أن تؤثر في فرص تركيا بفرض نفسها بديلاً صناعياً منافساً وأكثر ديناميكية.

أسباب عديدة

تتشكل أسباب مثل أزمة الطاقة التي ظهرت بعد الحرب الأوكرانية، والزيادة السريعة في تكاليف الطاقة للصناعة الأوروبية، وعدم اليقين في أسعار الطاقة، بجانب قرار الاستغناء عن الفحم والطاقة النووية في العديد من البلدان الأرضية المشتركة للأمة التي يعانيها القطاع الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن القضية معقدة للغاية، إذ لا يمكن مناقشتها إلا من خلال بعض العناصر المحددة.

ومن أجل أن تحافظ دول الاتحاد الأوروبي على مكانتها التنافسية في الصناعة على المستوى العالمي، فإن مسألة الظروف التنافسية غير المنقطعة وإمدادات الطاقة طويلة الأجل تشكل العمود الناقل لهذه العملية. ومع ذلك، يبدو أن خطة التنمية الشاملة "المبنية على الوفرة والازدهار" التي وضعتها أوروبا القارية بعد الحرب العالمية الثانية، ستتعطل بشكل خطير في الفترة المقبلة.

علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة هذه المرة ليست خلف أوروبا القارية في دعمها، ولكنها تحولت لتصبح منافساً صناعياً شرساً عبر القوانين والتحفيزات التي أقرتها مؤخراً من أجل تشجيع الشركات الأمريكية والعالمية للتصنيع في أمريكا.

الصناعة الأوروبية على منعطف خطير

قال خبير الطاقة كوتالمش إرسوي في حديثه لموقع TRT Haber، في الاتحاد الأوروبي، الذي يركز على خطوات مثل خفض الطلب على الطاقة وتنويع إمداداتها والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، شهد الطلب على الطاقة في الجانب الصناعي انخفاضاً كبيراً. ويقول إرسوي إن الإنتاج في الاتحاد الأوروبي لقطاعات مثل الكيمياء والسيارات والصلب والإسمنت، التي تنفذ إنتاجاً كثيف الاستخدام للطاقة والتي تمر بمرحلة التعافي بعد كوفيد 19، انخفض بشكل ملحوظ في العام الماضي.

ويفتح إرسوي قوساً ويشير إلى أن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعة الكيميائية، وإنتاج المعادن ومعالجتها والبتروكيماويات والزجاج والسيراميك وإنتاج الورق والكرتون تشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد كمنتج للسلع الوسيطة.

وبطبيعة الحال، فإن التغييرات في هذه القطاعات تضعف أساس الصناعة. تنتج هذه الدورة عواقب سلبية مثل إغلاق الأعمال وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع التضخم. ويضيف إرسوي قائلاً: "في هذا السياق، يبدو البعد الاقتصادي لأزمة الطاقة أكثر وضوحاً في دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إذ تتركز القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة".

الأمر الذي يدفع كبرى الشركات الأوروبية، بما في ذلك شركة الكيماويات BASF -إحدى الركائز الأساسية للصناعة الألمانية، التي تعمل منذ 157 عاماً- إلى اتخاذ قرار نقل مرافق الإنتاج الخاصة بها من ألمانيا إلى دول أخرى.

وفي سياق متصل، أشار الخبير كوتالمش إرسوي إلى أن البيانات المتوافرة لديه تظهر أن الأمور ليست مشرقة جداً لألمانيا، قاطرة الاتحاد الأوروبي، بسبب زيادة تكاليف الطاقة. ما تسبب في حصول انكماش بنسبة تزيد على 10% في قطاعات الإنتاج كثيفة الاستهلاك للطاقة في البلاد.

ماذا عن أنقرة؟

لقد فرضت تكاليف الطاقة المرتفعة عبئاً ثقيلاً على الربحية والقدرة التنافسية في أوروبا. وبعد الذي حدث، أصبح من الواضح أن أمن الطاقة في أوروبا في هيكل هشٍّ للغاية، وهذا يؤثر في جميع التوازنات. ومن الممكن أيضاً ألا يكون التحول إلى الطاقة الخضراء كافياً لمعالجة هذه الشكوك على المدى القصير أو المتوسط.

ووفقاً لإرسوي، من شأن هيكل الطاقة التركي المستقر والآمن أن يأخذ البلاد إلى النقطة التي يمكننا فيها الصعود بالإنتاج الصناعي في ظل ظروف أكثر تنافسية مقارنة بالاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يتحول إلى مكسب طويل الأجل قيم للغاية لأنقرة. ولا سيما أن أنقرة تعمل على تعزيز استقرارها في مجال الطاقة من خلال التركيز على الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة في عام 2015 لضمان ظروف تنافسية في مصادر الطاقة الطبيعية، وبالأخص الغاز والكهرباء.