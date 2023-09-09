أعلنت مصادر عسكرية أوكرانية في 3 سبتمبر/أيلول الجاري عن اختراق خط الدفاع الروسي الأول على مقربة من منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، ضمن ما بات يعرف بـ"الهجوم الأوكراني المضاد"، الذي يستهدف استعادة أراضٍ دخلتها القوات الروسية في وقت سابق.

وأكد العميد ألكسندر تارنافسكي، قائد الهجوم الأوكراني الجنوبي المضاد، في تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية، أن قواته أصبحت تتمركز بين خطي الدفاع الأول والثاني، وتعتزم توسيع الثغرة التي أحدثتها وإحكام سيطرتها على الأراضي المستعادة خلال الهجوم المضاد.

وعلى مدار قرابة ثلاثة أشهر، استعادت أوكرانيا السيطرة على نحو 12 بلدة خلال "الهجوم المضاد"، من دون تمكنها من إحكام القبضة على أي مدينة أو منطقة استراتيجية رئيسية، بسبب خطوط الدفاع الثلاثة التي أقامها الجيش الروسي في المنطقة الجنوبية، بينما تتركز هجمات القوات الأوكرانية في الوقت الحالي على مدينة ميلتوبول في الجبهة الجنوبية لمنطقة زابوريجيا.

الهجوم الأوكراني المضاد.. لماذا التقدم بطيء؟

أقرّ قائد الهجوم الأوكراني المضاد، تارنافسكي، بوجود بطء في تحقيق تقدم ميداني، بعد إطلاق الهجوم المضاد شهر يونيو/حزيران الماضي، وقال في تصريحاته الصحفية: "أمضينا وقتاً أطول من المتوقع في إزالة الألغام من المنطقة، وتعرضنا إلى صعوبات في إجلاء الجرحى، ما زاد التعقيد أمام تقدمنا".

وفي الوقت نفسه، أبدى الجنرال الأوكراني تفاؤله بإحراز تقدم أسرع بعد اختراق خط الدفاع الأول، الذي كان يعتقد الروس أن اختراقه سيستغرق عاماً، على حد وصفه.

وأضاف: "بدأت القوات الروسية بالتراجع إلى خط الدفاع الثاني الأقل تحصيناً"، مؤكداً أن قوات كييف تعمل على العودة بأوكرانيا إلى حدود عام 1991، في حين أكد الجيش الأوكراني أنه سيواصل التقدّم باتجاه ميلتوبول، أحد المراكز الرئيسية في منطقة زابوريجيا، والمطلّة على بحر آزوف.

يعتبر الخبير في الشؤون الروسية، أحمد دهشان، المتابع للحرب في أوكرانيا أن أهداف كييف المعلنة والمتمثلة بـ"تحرير الأراضي الأوكرانية المحتلة كافة"، خلال الهجوم المضاد الحالي "أمرٌ غير واقعي، وليس متاحاً من الناحية العسكرية في ظل الإمكانيات الحالية".

ويفيد خلال حديثه لموقع TRT عربي، بأن عدم امتلاك الجيش الأوكراني لسلاح طيران فعال، يعتبر من أبرز معوقات تحقيق الطموحات المعلنة، والمتمثلة بالعودة إلى الحدود الأوكرانية عام 1991.

ويرى أن "رفع سقف الطموح من أوكرانيا وإبداء التفاؤل أمر طبيعي من أجل شحذ الهمة وحشد الجنود والشعب الأوكراني للعمل، ودفعهم لتقديم التضحيات".

ما الخطوط الدفاعية الروسية؟

عملت روسيا منذ سبتمبر 2022 على إنشاء ثلاثة خطوط دفاعية، وباتت تعرف باسم "خط سوروفيكين"، نسبة إلى الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي أسس خطوط الدفاع عندما كان قائداً للقوات الروسية في أوكرانيا وقتها.

ويتمثل الهدف الأساسي من تأسيس خطوط الدفاع في توفير عقبة بوجه تقدم المدرعات والمقاتلين الأوكرانيين في المناطق الجنوبية، إذ كان يدور الحديث وقتها عن هجوم أوكراني مضاد يُجهز له.

ويشرح الخبير العسكري الروسي كيرل سيمنوف لموقع TRT عربي تكوين الخطوط الدفاعية، مشيراً إلى أنها تتضمن خطوطاً من الخنادق الطويلة، ومعززة بحقول من الألغام، وتقوم على مبدأ خط رئيسي وأمامه كمائن متقدمة، مؤكداً أنها تتألف من ثلاثة خطوط رئيسية.

من جهته يرى الخبير في الشؤون الروسية، أحمد دهشان، أن خطوط الدفاع الروسية تعتمد على المزج بين نقاط الارتكاز والاستناد والمزج بين نقاط الدفاع والهجوم، بالإضافة إلى بناء دفاعات مرنة ومتحركة، تبدأ بما يسمى "أنياب التنين" وهي كتل خرسانية متوسطة الحجم بشكل هرمي تشبه الأنياب، رُصّت قبالة المدن الجنوبية التي يستهدف الجيش الأوكراني الوصول إليها، ما يعيق حركة الدبابات إلى حد كبير ويجعلها بطيئة، ويتيح المجال أمام سلاح الطيران الروسي لشنّ غارات على الدبابات المتوقفة، وهو ما كان يحصل خلال الأسابيع الماضية.

ويضيف: "تُزرع الألغام بكميات ضخمة خلف الكتل الخرسانية وتستهدف الآليات والجنود في حال تمكنهم من عبور الخط الأول، وبعدها يأتي الخط الثالث وهو عبارة عن خنادق يحتمي داخلها الجنود الروس ويواجهون الآليات والمقاتلين الأوكرانيين العالقين بين "أنياب التنين" وخط الألغام، بما يشبه المصيدة التي تسمح لسلاح الطيران الروسي بشن هجمات مركّزة".

كيف يؤثر اختراق خط الدفاع الروسي الأول في الحرب؟

يقلّل الخبير العسكري الروسي، كيرل سيمنوف، من أهمية إعلان الجيش الأوكراني اختراقه لخط الدفاع الأوّل، مشيراً إلى أنه "مجرد تقدم بطيء تلاه وصول تعزيزات روسية إلى المنطقة، إذ عملت على تأسيس خطوط دفاع مساعدة لمنع المزيد من تقدم القوات الأوكرانية".

ويؤكد سيمنوف لـTRT عربي أن "الاستراتيجية الدفاعية الروسية في وجه الهجوم الأوكراني المضاد تجبر القوات المهاجمة على تغيير اتجاه هجومها في كل مرّة، ما يمنع تحول العمليات إلى نمط فعّال، ويزيد من استنزاف الجيش الأوكراني ويمنعه من تحقيق مكاسب استراتيجية".

بينما وفق دهشان، فإن الهدف الحقيقي والفعلي للهجوم الأوكراني المضاد الحالي هو "الوصول إلى بحر آزوف، وقطع الطريق البري الذي يربط بين شبه جزيرة القرم والأراضي التي سيطرت عليها روسيا في الجنوب الأوكراني".

ويرى الخبير أنه "لو تمكّن الجيش الأوكراني من تحقيق هذا الهدف قبل حلول فصل الشتاء وتساقط الثلوج وتشكل الجليد الذي يعيق العمليات العسكرية، فسيكون ذلك إنجازاً مهماً وغير قليل"، ومرجحاً أن يتيح هذا السيناريو، لو تحقّق، تركّز القوات الأوكرانية، مع الاستمرار في الضربات النوعية بالطيران المسيّر داخل روسيا وفي شبه جزيرة القرم، "وهو ما سيزيد من حرج بوتين الداخلي، وبالتالي حماس الغرب للرفع من تقديم السلاح للجيش الأوكراني".

ويشير دهشان إلى أن تحقيق الهدف السابق يتطلب من الجيش الأوكراني اختراق خطوط الدفاع الثلاثة في جبهة زابوريجيا، والقوات الأوكرانية تعمل على تحقيق ذلك من خلال ما يسمى بالعقيدة العسكرية "قفزات الضفدع"، المتمثلة باختراق "أنياب التنين" وإزالة الكتل الخرسانية بالكامل ليفتح مساحة جغرافية للعبور، ثم العمل على إزالة الألغام والدخول في مواجهة مع الجنود الروس المتمركزين في الخنادق، مع استخدام المضادات الجوية لاستهداف الطائرات الروسية.

ويرى الخبير أن "اختراق القوات الأوكرانية خط الدفاع الأول يعدّ إنجازاً مهماً في سياق تطبيق استراتيجية (قفزات الضفدع) لأنه يؤمّن تسهيل حركة الآليات من دون عوائق".

لكنه اعتبر أن الإنجاز "غير كافٍ"، إذ لا يزال أمام الجيش الأوكراني مهمة تطهير خطوط الاشتباك من الألغام التي ممكن أن تستهلك وقتاً طويلاً، ولافتاً إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وبريطانيا تزود الأوكرانيين بكاسحات ألغام لتسريع العملية، ومن المتوقع أن تصل القوات المهاجمة إلى الخط الثالث في نهاية خريف عام 2023، قبل تجميد الصراع لربيع عام 2024"، حسب دهشان.