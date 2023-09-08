نجت الحكومة الفنلندية اليوم الجمعة من تصويت بحجب الثقة في البرلمان دعا حزب المعارضة إلى إجرائه على خلفية فضيحة عنصرية زعزعت الائتلاف الحاكم منذ توليه السلطة في يونيو/حزيران.

وبعد أيام من توليها السلطة في يونيو، كانت الحكومة اليمينية، التي تتألف من أربعة أحزاب، في حالة اضطراب بعد أن كشفت وسائل إعلامية فنلندية أن عدة وزراء ينتمون إلى حزب الفنلنديين اليميني المتطرف نشروا تصريحات في الماضي اعتبرها معارضون عنصريةً.

والأسبوع الماضي وافقت الحكومة، في مسعى للحيلولة دون انهيارها، على تبني سياسة لمكافحة التعصب وطرحتها يوم الأربعاء لمناقشتها في جلسة عامة بالبرلمان.

ونجا الائتلاف من تصويت اليوم الجمعة، إذ حصل على دعم 106 من أصل 200 عضو بالبرلمان، بينما أيد 65 عضواً إجراء حجب الثقة الذي اقترحته ثلاثة أحزاب معارضة.

وحلّ حزب الفنلنديين ثانياً في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل/نيسان، وقد انضمّ إلى الحكومة الائتلافية التي شكّلها الزعيم المحافظ بيتيري أوربو الذي فاز بالانتخابات.

وسبق لليمين أن تولى مقاليد الحكم في البلاد بين 2015 و2017 حين أدى انقسام في التشكيل المعارض للوحدة الأوروبية إلى اعتماد مواقف أكثر تشدداً.

وبحسب العُرف السائد في فنلندا فإنّ الحزب الذي يتصدّر الانتخابات التشريعية هو الذي يحصل على منصب رئيس الوزراء شرط أن يكون قادراً على تشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية في البرلمان، في حين ينال الحزب الذي حلّ ثانياً منصب وزير المال.