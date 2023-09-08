سياسة
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فنلندا.. المعارضة تفشل في حجب الثقة عن الحكومة اليمينية بعد فضيحة عنصرية
حصل الائتلاف الحاكم في فنلندا على دعم 106 أصوات من أصل 200 عضو بالبرلمان، وهو ما أفشل مشروع حجب الثقة الذي اقترحته ثلاثة أحزاب معارضة، على خلفية فضيحة عنصرية زعزعت الائتلاف اليميني منذ توليه السلطة في يونيو/حزيران.
فنلندا.. المعارضة تفشل في حجب الثقة عن الحكومة اليمينية بعد فضيحة عنصرية
حصل الائتلاف على دعم 106 من أصل 200 عضو بالبرلمان، بينما أيّد 65 عضواً إجراء حجب الثقة / صورة: AP
8 سبتمبر 2023

نجت الحكومة الفنلندية اليوم الجمعة من تصويت بحجب الثقة في البرلمان دعا حزب المعارضة إلى إجرائه على خلفية فضيحة عنصرية زعزعت الائتلاف الحاكم منذ توليه السلطة في يونيو/حزيران.

وبعد أيام من توليها السلطة في يونيو، كانت الحكومة اليمينية، التي تتألف من أربعة أحزاب، في حالة اضطراب بعد أن كشفت وسائل إعلامية فنلندية أن عدة وزراء ينتمون إلى حزب الفنلنديين اليميني المتطرف نشروا تصريحات في الماضي اعتبرها معارضون عنصريةً.

والأسبوع الماضي وافقت الحكومة، في مسعى للحيلولة دون انهيارها، على تبني سياسة لمكافحة التعصب وطرحتها يوم الأربعاء لمناقشتها في جلسة عامة بالبرلمان.

ونجا الائتلاف من تصويت اليوم الجمعة، إذ حصل على دعم 106 من أصل 200 عضو بالبرلمان، بينما أيد 65 عضواً إجراء حجب الثقة الذي اقترحته ثلاثة أحزاب معارضة.

وحلّ حزب الفنلنديين ثانياً في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل/نيسان، وقد انضمّ إلى الحكومة الائتلافية التي شكّلها الزعيم المحافظ بيتيري أوربو الذي فاز بالانتخابات.

وسبق لليمين أن تولى مقاليد الحكم في البلاد بين 2015 و2017 حين أدى انقسام في التشكيل المعارض للوحدة الأوروبية إلى اعتماد مواقف أكثر تشدداً.

وبحسب العُرف السائد في فنلندا فإنّ الحزب الذي يتصدّر الانتخابات التشريعية هو الذي يحصل على منصب رئيس الوزراء شرط أن يكون قادراً على تشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية في البرلمان، في حين ينال الحزب الذي حلّ ثانياً منصب وزير المال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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