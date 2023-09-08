سياسة
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قمة العشرين.. بايدن في نيودلهي والحرب الروسية-الأوكرانية ستتصدر المباحثات
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، بينما غاب نظيراه الصيني والروسي. ويُتوقع أن تبحث القمة قضايا عالمية ملحة، في ظل شكوك وحدة الكتلة بشأن ملفات خلافية، منها الحرب الروسية-الأوكرانية والمناخ.
قمة العشرين.. بايدن في نيودلهي والحرب الروسية-الأوكرانية ستتصدر المباحثات
بايدن وصل إلى نيودلهي الجمعة لحضور قمة العشرين، وسيجتمع في أولا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي / صورة: Reuters
8 سبتمبر 2023

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، وسط غياب نظيريه الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن تعقد القمة يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول الجاري، وتضم المجموعة 19 دولة والاتحاد الأوروبي، وتمثل أكبر اقتصادات العالم وتساهم في أكثر من 85% من إجمالي ناتجه، و75% من تجارته.

وذكر مراسل الأناضول أن بايدن وصل إلى نيودلهي الجمعة لحضور قمة العشرين، وسيجتمع أولاً مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وفي وقت سابق اليوم، كتب بايدن في منشور على منصة "إكس": "أتوجه إلى مجموعة العشرين، المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، الذي يركز على إحراز تقدم في أولويات الأمريكيين وتقديم الخدمات للدول النامية، وإظهار التزامنا تجاه مجموعة العشرين كمنتدى يمكنه تحقيق الإنجازات".

وأضاف: "في كل مرة تشارك فيها الولايات المتحدة في قمة العشرين تحرز تقدماً".

ومن المتوقع أن تناقش القمة حزمة قضايا عالمية ملحة، في ظل شكوك وحدة الكتلة بشأن ملفات خلافية، بينها الحرب الروسية-الأوكرانية وتغيّر المناخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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