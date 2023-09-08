نددت كييف، الجمعة، "بانتخابات صورية" تنظمها روسيا في أراضٍ أوكرانية سيطرت عليها، قائلة إنها "باطلة" وليس لها أساس قانوني.

وتنظم روسيا انتخابات إقليمية بما في ذلك في أربع مناطق أوكرانية لا تخضع لسيطرتها الكاملة هي دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون.

واعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أن الانتخابات في أراضيها الخاضعة للسيطرة الروسية "تنتهك بشكل صارخ سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها" كما تخالف القانون الدولي.

وأضافت: "انتخابات روسيا الصورية في الأراضي المحتلة مؤقتاً باطلة ولاغية. لن يكون لها أي تبعات قانونية ولن تسفر عن تغيير في وضع الأراضي الأوكرانية التي استولى عليها الجيش الروسي".

ودعت كييف شركاءها الدوليين إلى التنديد بالتصويت وعدم الاعتراف بالنتائج.

ولا تعترف الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، بما فيها حلفاء روسيا، بضم الأراضي الأوكرانية.

بينما قالت وزارة الخارجية الألمانية الجمعة إن الانتخابات "ليست إلا حملة دعائية واضحة".

ووصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بدوره، أمس الخميس، التصويت في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو بأنها "انتخابات صورية" وقال إنها "غير قانونية".

ورداً على ذلك، قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اليوم الجمعة إن واشنطن تتدخل في شؤون موسكو.