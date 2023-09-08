قال سفير دولة الإمارات لدى أنقرة سعيد ثاني الظاهري إن بلاده تتطلع إلى رفع حجم التجارة مع تركيا إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح الظاهري الجمعة أن "حجم التجارة مع تركيا عام 2022 بلغ 19 مليار دولار".

وأعرب عن أمله أن "يصبح حجم التجارة بين البلدين أعلى لهذا العام والسنوات الخمس المقبلة".

وأضاف: "وقعنا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (بين الإمارات وتركيا) في مارس/آذار الماضي التي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، ونتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى رفع حجم التجارة إلى 50 مليار دولار وأكثر".

ولفت السفير الإماراتي إلى أن "توقيع الاتفاقية يفتح الباب أمام رجال الأعمال لاستثمار المزيد في الدولتين، كما ستعمل الاتفاقية على توفير فرص عمل إضافية في تركيا والإمارات".