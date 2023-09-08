وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الهند للمشاركة في قمة قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين المزمع عقدها يومي السبت والأحد.

وحطت الطائرة "TRK" التي تقل الرئيس أردوغان والوفد التركي المرافق له عصر الجمعة في مطار إيه إف إس بالام العسكري في نيودلهي.

وشارك السفير التركي لدى نيودلهي فرات سونيل، مع عدد من مسؤولي الهند في استقبال أردوغان بالمطار.

ويرافق أردوغان في زيارته وزيرا الخارجية هاكان فيدان والخزانة والمالية محمد شيمشك ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون وكبير مستشاري الرئيس عاكف تشاغاطاي وعدد من المسؤولين.

ومن المنتظر أن يشارك أردوغان القضايا المتعلقة بمكافحة تغير المناخ مع نظرائه في القمة التي تعقد بالهند في 9 و10 سبتمبر/أيلول الجاري تحت شعار "أرض واحدة.. عائلة واحدة.. مستقبل واحد".

كما سيشرح أردوغان للقادة المشاركين الخطوات التي اتخذتها تركيا فيما يخص تغير المناخ، وسيعقد لقاءات ثنائية معهم على هامش القمة.

والتقى أردوغان الجمعة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد وصوله، على هامش مشاركتهما في القمة.

ومن المتوقع أن تناقش القمة حزمة قضايا عالمية ملحة ، في ظل شكوك بشأن وحدة الكتلة حول ملفات خلافية، بينها الحرب الروسية-الأوكرانية وتغير المناخ.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​​​​​​​