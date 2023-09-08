سياسة
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لبنان.. التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة بعد مواجهات دامية
قال مصدر في حركة حماس إن اتفاقاً لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، أُبرم بعد مواجهات دامية بين عناصر فتح و"مسلحين إسلاميين".
لبنان.. التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة بعد مواجهات دامية
هدوء حذر في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان عقب اشتباكات بين عناصر من حركة فتح ومسلحين إسلاميين / صورة: AP
8 سبتمبر 2023

توصلت الفصائل الفلسطينية، الجمعة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان، بعد مواجهات دامية بين عناصر حركة فتح و"مسلحين إسلاميين".

ونقلت وكالة الأناضول، عن مصدر في حركة حماس قوله، إن "اجتماعاً عُقد اليوم في مدينة صيدا بين حركتي فتح وحماس لبحث الأوضاع المستجدة في المخيم".

وأضاف المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أنه "ضُغط على المسلحين من التوجهات كافة لوقف إطلاق النار في المخيم، كما اتُّفق بالاجتماع على وقف إطلاق النار ونجح ذلك رغم بعض الخروقات البسيطة".

من جهتها، أكدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية" (تضم ممثلين عن الفصائل كافة) في صيدا، الجمعة، "الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار".

وشددت، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية)، على التمسك بـ"قرارها تعزيز القوة المشتركة من الأطر السياسية الوطنية والإسلامية للقيام بالمهام الموكلة إليها".

والجمعة، ساد هدوء حذر مخيم عين الحلوة تخلله إطلاق نار متقطع، وذلك بعدما تجددت أمس الخميس، اشتباكات مسلحة فيه بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية بين عناصر فتح و"مسلحين إسلاميين" نهاية يوليو/تموز الماضي.

وأسفرت تلك الاشتباكات، حينها، عن مقتل 14 شخصاً بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة فتح أبو أشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.

وتأسس مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين عام 1948، وهو الأكبر في لبنان، إذ يضم نحو 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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