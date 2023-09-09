سياسة
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المغرب.. أكثر من ألف قتيل و1200 جريح جراء زلزال بقوة 7 درجات ضرب عدة مدن
قُتل 1037 شخصاً وأُصيب أكثر من 1200 جرّاء زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب المغرب ليل الجمعة/السبت متسبباً بأضرار جسيمة في عدة مدن، وفق حصيلة رسمية أولية.
المغرب.. أكثر من ألف قتيل و1200 جريح جراء زلزال بقوة 7 درجات ضرب عدة مدن
المغرب.. وفاة 1037 شخصاً على الأقل إثر زلزال بقوة 7 درجات / صورة: AA
9 سبتمبر 2023

لقى 1037 شخصاً على الأقل مصرعهم في المغرب إثر زلزال ضرب عدداً من المدن بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مساء الجمعة، حسب ما أعلنته سلطات البلاد.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب قال إنّ هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وقعت شمالي البلاد وكان مركزها منطقة الحوز على عمق نحو 8 كيلومترات.

وكانت وزارة الداخلية أفادت في بيان تلاه المسؤول بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بالوزارة رشيد الخلفي، وبثته القناة الأولى (حكومية)، بأن "الحصيلة الأولية للزلزال تؤكد وفاة 296 وإصابة 153 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة"، ثم أعلنت لاحقاً ارتفاع عدد الضحايا إلى 1037 وفاة وأكثر من 1200 جريح.

وأضافت الوزارة: "شملت الأضرار المادية مجموعة من المناطق غير المأهولة، وقد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية، وسخّرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار"، داعية المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.

وضرب الزلزال عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش (شمال) وأكادير وتارودانت (وسط).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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