سياسة
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وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة"
عدّلت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة"، مؤكدةً أن تعديل التوقعات إلى "مستقرة" يعكس العودة إلى مزيج سياسات أكثر تقليدية، وثباتاً يقلل مخاطر الاستقرار المالي الكلي على المدى القصير.
وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة"
أشارت الوكالة إلى انتعاش إجمالي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ منذ منتصف مايو. / صورة: AA
9 سبتمبر 2023

غيّرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني في بيان الجمعة نظرتها المستقبلية لتركيا من "سلبية" إلى "مستقرة".

وأبقت فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لتركيا عند "B"، وعدّلت توقعات التصنيف الائتماني من "سلبي" إلى "مستقر".

كما أكّدت الوكالة في البيان أن تعديل التوقعات إلى "مستقرة" يعكس العودة إلى مزيج سياسات أكثر تقليدية، وثباتاً يقلل مخاطر الاستقرار المالي الكلي على المدى القصير، ويخفف ضغوط ميزان المدفوعات.

وأضاف البيان أن رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الذي بدأ تدريجياً منذ يونيو/حزيران ووصل إلى 25% (في أغسطس/آب الماضي) من المتوقع أن يزيد إلى 35% بحلول نهاية عام 2023 ويبقى عند هذا المستوى في 2024.

ولفت البيان إلى انتعاش إجمالي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ منذ منتصف مايو/أيار، ومن المتوقع أن تصل الاحتياطيات إلى 115 مليار دولار بنهاية عام 2023 وتظل مستقرة نسبياً في 2024.

ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي التركي إلى 4.3% في 2023 وإلى نسبة 3% في 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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