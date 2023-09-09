قال رئيس الوزراء الهندي ومضيف قمة مجموعة العشرين ناريندرا مودي السبت إنّ المجموعة توصلت إلى توافق حول الإعلان الختامي لزعمائها.

وأضاف مودي: "نتيجة العمل الشاق الذي قام به فريقنا، وبدعمكم، توصلنا إلى توافق في الآراء حول الإعلان الختامي لقمّة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي"، مضيفاً: "أنا أعلن اعتماده".

وكانت القمة 18 لمجموعة العشرين (G-20) انطلقت السبت في العاصمة الهندية نيودلهي تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

ورحَّب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقادة المجموعة، ومن بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتقط معهم صوراً ترحيبية لدى وصولهم إلى مكان انعقاد القمة.

وتبادل زعماء مجموعة العشرين، في غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني تشي جين بينغ، وجهات النظر في 3 جلسات، على أمل إحراز تقدم في مجالات التجارة والمناخ ومشكلات عالمية أخرى.

وحضر القادة في اليوم الأول جلستَي "أرض واحدة" و"عائلة واحدة"، فيما سيضعون في اليوم الثاني أكاليل الزهور على قبر الرمز الهندي العالمي المهاتما غاندي في نيودلهي قبل حضور حفل زراعة الأشجار.

وتتزامن هذه القمة مع اقتراب مجموعة العشرين من التوصل إلى اتفاق بشأن قبول الاتحاد الإفريقي، وهو تكتل يضم 55 دولة، عضواً في المجموعة.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​​​​​​​

وتلعب مجموعة العشرين دوراً هاماً في تشكيل وتعزيز البنية العالمية والحوكمة في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

وستحضر القمة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ومن المقرر أن تتولى البرازيل رئاسة مجموعة العشرين في عام 2024، وجنوب إفريقيا في عام 2025.