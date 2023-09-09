أصبح الاتحاد الإفريقي السبت عضواً دائماً في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الحالي للقمة المنعقدة في نيودلهي.

وانضمّ رئيس جزر القمر غزالي عثماني الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إلى القادة الآخرين المجتمعين في العاصمة الهندية لحضور القمة 18 لمجموعة العشرين، إذ سيناقشون قضايا الأمن الغذائي وأزمة المناخ والديون.

ووصفت مجموعة العشرين الخطوة بأنها تهدف إلى تحقيق جنوب عالمي "أكثر شمولاً وأكثر صخباً"، واعتبرت أنها "نتيجة رئيسية" للجلسة التي بدأت صباح السبت تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

وقبل إعلان انضمام الاتحاد الإفريقي، التكتل القارّي الذي يضم 55 دولة، ضمّت مجموعة العشرين 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويمثل أعضاؤها نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية.