سياسة
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بدعوة من مودي.. الاتحاد الإفريقي عضواً دائماً بمجموعة العشرين
حجز الاتحاد الإفريقي مقعده رسمياً باعتباره عضواً دائماً في مجموعة العشرين، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الحالي للقمة المنعقدة في نيودلهي.
بدعوة من مودي.. الاتحاد الإفريقي عضواً دائماً بمجموعة العشرين
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يعانق رئيس جزر القمر غزالي عثماني الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بعد حصول الاتحاد على العضوية الدائمة بمجموعة العشرين. / صورة: AFP
9 سبتمبر 2023

أصبح الاتحاد الإفريقي السبت عضواً دائماً في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الحالي للقمة المنعقدة في نيودلهي.

وانضمّ رئيس جزر القمر غزالي عثماني الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إلى القادة الآخرين المجتمعين في العاصمة الهندية لحضور القمة 18 لمجموعة العشرين، إذ سيناقشون قضايا الأمن الغذائي وأزمة المناخ والديون.

ووصفت مجموعة العشرين الخطوة بأنها تهدف إلى تحقيق جنوب عالمي "أكثر شمولاً وأكثر صخباً"، واعتبرت أنها "نتيجة رئيسية" للجلسة التي بدأت صباح السبت تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

وقبل إعلان انضمام الاتحاد الإفريقي، التكتل القارّي الذي يضم 55 دولة، ضمّت مجموعة العشرين 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويمثل أعضاؤها نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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