قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، تعازيه لذوي ضحايا الزلزال في المغرب، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال أردوغان: "في هذا اليوم العصيب نقف بجانب أشقائنا المغاربة ونتمنى السلامة لجميع المتضررين من كارثة الزلزال".

وأعربت الجمهورية التركية السبت عن تضامنها مع المغرب في مواجهة كارثة الزلزال، وقدّمت تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية التركية.

وجاء في البيان: "علمنا ببالغ الحزن تسبب الزلزال الذي ضرب المغرب في مصرع وإصابة أشخاص عديدين وإلحاق خسائر مادية كبيرة".

وقدّمت الخارجية التركية تعازيها "لحكومة المغرب الشقيق وشعبه"، مضيفة: "رحم الله من فقدوا أرواحهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وأكّد بيان الخارجية أن "تركيا كعادتها دائماً مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم" لمواجهة الأزمة ومساعدة الجرحى والمصابين.

ولقى 632 شخصاً على الأقل مصرعهم في المغرب إثر زلزال ضرب عدداً من المدن بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مساء الجمعة، حسب ما أعلنته سلطات البلاد.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب قال إنّ هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وقعت شمالي البلاد وكان مركزها منطقة الحوز على عمق نحو 8 كيلومترات.