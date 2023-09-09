أعربت دول ومنظمات عربية وأجنبية السبت عن تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة في وقت متأخر مساء الجمعة وتسبب في وفاة وإصابة المئات.

وقالت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" (مقرها الرباط) في بيان السبت إنها تتضامن مع المملكة في ضحايا الزلزال، مؤكدة "استعدادها للتعاون مع الجهات المغربية المختصة في مواجهة الأضرار الناجمة عن هذه الهزة الأرضية".

وأشارت المنظمة إلى أنها مستعدة لـ"تقديم كل ما يتطلبه الموقف من مساندة ودعم في مجالات اختصاصها، وفي مقدمتها ما يتعلق بترميم وصيانة الآثار التي تضررت في بعض المدن التاريخية".

كما أعربت مصر السبت عن تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنّ "مصر أعربت عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس الجمعة، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة".

بدوره عزّى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المغرب في ضحايا الزلزال وأعلن تضامن بلاده مع الرباط “في هذه الأوقات الصعبة”.

وأعربت السعودية عن مواساتها للمغرب جراء الزلزال وأعلنت تضامنها معه في "هذا المصاب الجلل".

وقدّم الأردن التعازي للمغرب بضحايا الزلزال، مؤكداً تضامنه معه في "مصابه الأليم"، حسب بيان للخارجية الأردنية.

وقدّمت ليبيا تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال. وقال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة: "نعزي المغرب في ضحايا الزلزال ونعلن تضامننا الكامل مع أُسَر الضحايا".

كما قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال، متمنياً الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

وكتب أردوغان في منشور على منصة إكس: "في هذا اليوم العصيب نقف بجانب أشقائنا المغاربة بكل الوسائل المتاحة لدينا. أتقدم بأطيب تمنياتي بالسلامة لكل أفراد الشعب المغربي".

من جانبه وجّه المستشار الألماني أولاف شولتز السبت التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال "المدمر".

وكتب شولتز المشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عبر منصة إكس: "الأنباء الصادرة من المغرب مروعة. في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية".

وأعربت فرنسا أيضاً عن "تضامنها" مع المغرب وشعبه بعد الزلزال المدمر. وعرض الرئيس الفرنسي ماكرون تقديم المساعدة للمغرب.

وقدّم الرئيس الروسي بوتين تعازيه للشعب المغربي "الصديق" بعد الزلزال، حسب بيان للكرملين.

وقدّم رئيس الوزراء الإسباني أيضاً تعازيه للمغرب بعد "مأساة" الزلزال.

وعبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده قمّة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع في نيودلهي، السبت عن تعازيه لأقارب ضحايا الزلزال.

وكتب مودي على موقع إكس (تويتر سابقاً): "حزين جداً لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفاً: "في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

ومساء الجمعة لقى 632 شخصاً على الأقل مصرعهم في المغرب إثر زلزال ضرب عدداً من المدن بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، حسب ما أعلنته سلطات البلاد.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب قال إنّ هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وقعت شمالي البلاد وكان مركزها منطقة الحوز على عمق نحو 8 كيلومترات.

وضرب الزلزال عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش (شمال) وأكادير وتارودانت (وسط).