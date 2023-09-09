سياسة
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لبنان.. تجدُّد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة وارتفاع حصيلة الجرحى إلى 35
تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان بين حركة فتح ومجموعات مسلحة، فيما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى أكثر من 35 إضافة إلى أضرار مادية كبيرة، حسب وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.
لبنان.. تجدُّد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة وارتفاع حصيلة الجرحى إلى 35
لبنان.. تجدُّد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة وارتفاع حصيلة الجرحى إلى 35. / صورة: AA
9 سبتمبر 2023

تجددت الاشتباكات صباح اليوم السبت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان بين حركة فتح ومجموعات مسلحة.

وارتفعت حصيلة الجرحى إلى أكثر من 35 جريحاً إضافة إلى أضرار مادية كبيرة منذ اندلاعها الخميس، حسب ما أعلنته وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة إنّ الهدوء الذي ساد في الساعات القليلة الماضية جاء بعد مساعٍ من مديرية استخبارات الجيش والقوى (الحزبية والفصائل) اللبنانية والفلسطينية.

ومساء الخميس اندلعت اشتباكات مسلحة في المخيم بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية بين عناصر فتح وفصائل إسلامية نهاية يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 14 شخصاً بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة فتح أبو أشرف العرموشي و4 من مرافقيه.

وتأسس مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين عام 1948، وهو الأكبر في لبنان، إذ يضم نحو 50 ألف لاجئ مسجل حسب الأمم المتحدة، فيما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفاً.

ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، فيما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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