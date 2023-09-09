يرى خبراء أن قمّة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهندية العاصمة نيودلهي يومي السبت والأحد قد تحمل تأثيراً هائلاً في النظام العالمي الحالي.

وتحدّث الخبراء لوكالة الأناضول عن قراءاتهم لدور قمة العشرين الحالية في التبدلات الدولية لجهة السيطرة والنفوذ والقطبية.

وتضم المجموعة 19 دولة والاتحاد الأوروبي، وتمثل أكبر اقتصادات العالم، وتساهم في أكثر من 85% من إجمالي ناتجه، و75% من تجارته.

ويُتوقّع أن يمثل اجتماع قادة المجموعة حدثاً فريداً بسبب عدة عوامل، بما في ذلك غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، القوتين العظميين المتحالفتين بوجه الغرب.

كما أن لهذا الحدث ميزة ثانية تتجلى بواقع أن القمة تستضيفها الهند التي تمثل قوة صاعدة من "حركة عدم الانحياز" في آسيا.

انحسار الأحادية القطبية

حسام الدين إيناك أستاذ العلاقات الدولية بجامعة دوملوبينار في تركيا يرى أن القمة "تأتي في وقت لم يعُد فيه النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة مهيمناً".

وأضاف إيناك: "في الوقت الحاضر توجد عدة دول تقف ضد النظام العالمي النيوليبرالي، مثل البرازيل والهند والمكسيك وغيرها".

وقال إن "الولايات المتحدة تفقد نفوذها وتأثيرها في كل الجبهات، وهو ما يغير بدوره طبيعة مجموعة العشرين".

بدوره رأى برافين دونثي، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، أن الصراع الروسي-الأوكراني "يؤدي إلى أزمةِ تعدديةٍ في النظام العالمي اليوم، لأنه نتيجة مباشرة للصراع بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة والكتلة الروسية-الصينية".

واعتبر أن هدف الهند هو "محاولة ضخ بعض الأكسجين في التعددية".

عالم متعدد الأقطاب

برأي إيناك فإن النيوليبرالية والاقتصاد السياسي للغرب ومؤسساته "يفقدان مصداقيتهما، فيما يفقد الدولار مكانته باعتباره عملة احتياطية عالمية".

وأضاف أن أحد أكبر التهديدات في هذا المجال هي مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، التي دعت مؤخراً 6 دول أخرى للانضمام إلى صفوفها بدءاً من مطلع عام 2024، وهي السعودية وإيران والإمارات ومصر وإثيوبيا والأرجنتين.

وأردف إيناك: "مجموعة بريكس تقود هي أيضاً حملة للاستبدال بالدولار الأمريكي عملة مشتركة خاصة بها بحلول عام 2030".

وتابع: "بالفعل هذا الأسبوع قدّم سفير روسيا لدى جنوب إفريقيا إيليا روغاتشيف ورقة نقدية رمزية لعملة بريكس إلى محش سعيد الهاملي رئيس البعثة الدبلوماسية الإماراتية".

وأضاف: "إذا تمكن بوتين من التشبث بالسلطة رغم كل الصعاب فسوف ينهار النظام العالمي وسينشأ نظام جديد من تحت رماده، إذ ستتمتع الصين بكثير من القوة فيه".

ووفقًا لدونثي فإن هذا السيناريو "هو بالضبط ما تريد الهند منعه. الهند لا تريد آسيا أحادية القطب حيث تهيمن الصين. نيودلهي ستستخدم القمة لاستعراض عضلاتها السياسية".

وتابع أن الهند "تريد آسيا متعددة الأقطاب، وهو ما تقول إنه سيؤدي إلى عالم متعدد الأقطاب".

دونثي أشار إلى أن "العلاقات الثنائية بين الهند والصين تتعرض أيضاً لضغوط شديدة في الوقت الحالي بسبب أزمة الحدود، وهو ما قد يفسر قرار الرئيس شي جين بينغ بالابتعاد عن القمة".

علاوة على ذلك، وفق دونثي، "بدا أن نيودلهي سعت للتقرب من واشنطن، وهو ما تجلّى في زيارة رئيس وزرائها ناريندرا مودي للولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي".

وقال: "وصول (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى نيودلهي يشير إلى التقارب الكبير بين الهند والولايات المتحدة".

وتابع دونثي: "في كل قرار للأمم المتحدة امتنعت الهند عن التصويت لإدانة غزو روسيا لأوكرانيا، لأن الهند تتمتع بعلاقة استراتيجية عميقة طويلة الأمد مع روسيا"، لكنها في الوقت نفسه تعمل على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب".

تركيا "ستجد مكانها الصحيح"

وبالحديث عن دور تركيا في النظام العالمي، قال إيناك إنها "تلعب دوراً كبيراً في النموذج الاقتصادي الذي تقترحه دول عدم الانحياز بقيادة أعضاء تحالف البريكس".

وأضاف أن تركيا "تلعب أيضًا دوراً كبيراً في مبادرة الحزام والطريق الصينية".

وقال إيناك: "ستُظهِر قمة مجموعة العشرين أيضًا كيف تتعامل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع علاقاتهما مع تركيا".

وخلص إلى القول: "ستظهر نماذج جديدة للتكامل العالمي، وستجد تركيا مكانها الصحيح في النظام العالمي الجديد".