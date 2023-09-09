وجّه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السبت بتسيير جسر جوي لإغاثة متضرري زلزال المغرب.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) بعد ساعات من حدوث زلزال "يُعَدّ الأول من نوعه منذ قرن" الذي يضرب مدناً مغربية ويسفر عن مئات الضحايا والمصابين.

ووجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بـ"بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأشقاء المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية الشقيقة، وتقديم مختلف أشكال الدعم".

وتأتي المبادرة في "إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الإمارات والمغرب ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة"، حسب وام.

ومساء الجمعة ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن "وفاة 632 شخصاً وإصابة 329 آخرين بجروح، بجانب انهيار عدد من المباني"، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية صباح السبت.