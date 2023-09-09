حوّل الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة ليلها إلى مأساة بعد ارتفاع عدد الوَفَيَات والإصابات إلى المئات.

"زائر غير مرغوب فيه" جعل المواطنين يهربون من بيوتهم ويبيتون بالشوارع، في حين ظل آخرون يطلقون نداءات استغاثة ويحصون خسائرهم، لتتحوّل الصورة إلى مشهد أكثر قتامة بعد صعود أرواح عدة إلى السماء في لحظات لا تتعدى ثوانيَ.

ومساء الجمعة ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن "وفاة 1037 شخصاً وإصابة أكثر من 1200 آخرين بجروح، بجانب انهيار عدد من المباني"، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية صباح السبت.

هدوء يسبق الزلزال

كان الهدوء سيد الموقف خلال ليلة 8 سبتمبر/أيلول الجاري قبل أن تهتز الأرض في نحو الساعة 23:10 (22:10 ت.غ) ليخرج الناس عن بكرة أبيهم إلى الشوارع حاملين هواتفهم النقالة لمعرفة الأخبار التي بدأت تشير حينها إلى وقوع زلزال كبير وسط البلاد وشمالها بلغ 7 درجات على مقياس ريختر.

الزلزال الذي كان مركزه منطقة الحوز (شمال) وصل إلى عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش (شمال) وأغادير وتارودانت (وسط)، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

بيانات رسمية وتفاعل اجتماعي

بعد وقوع الزلزال تواصل المواطنون مع ذويهم للاطمئنان عليهم، خصوصاً بعد أن أشارت مراكز رصد دولية إلى أن درجته كبيرة، ليصدر أول بيان رسمي بعد ساعة من وقوعه من طرف المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وانتشرت مقاطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي تطلب النجدة وتشير إلى أن كثيراً من المواطنين يحتاجون إلى الإنقاذ بسبب وجودهم تحت الأنقاض.

بعد ازدياد تفاعل منصات التواصل الاجتماعي بدأ الإعلام المحلي يتحدث عن عشرات الضحايا بين قتيل ومصاب، ليصدر بعدها بيان من وزارة الداخلية في نحو الساعة 2 فجراً (بالتوقيت المحلي) يعلن عن حصيلة أولية لضحايا وخسائر الزلزال.

إحصاء الخسائر مستمرّ

ولا يزال المواطنون يحصون خسائرهم وأرواح أقاربهم، إذ شملت الخسائر بدرجة أكبر القرى المجاورة لبؤرة الزلزال في منطقة الحوز.

ومنذ اللحظات الأولى للزلزال تناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لانهيارات متعددة شملت عدة مبانٍ، وطالَب مسؤولون بالتبرع بالدم لإسعاف المصابين الوافدين إلى المستشفيات.

وذكرت وزارة الداخلية السبت أن القوات المسلحة الملكية (الجيش) تسخّر جميع الوسائل والإمكانيات لتقديم المساعدات اللازمة وتقييم أضرار الزلزال الذي ضرب عدة مدن مساء أمس الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن "المصالح الأمنية والوقاية المدنية بكل العمالات والأقاليم المعنية تواصل تسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار".