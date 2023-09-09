اعتبرت أنقرة السبت "الانتخابات المزعومة" التي أُجريت في أراضي منطقة قره باغ الأذربيجانية الخاضعة لسيطرة القوات الأرمينية غير الشرعية "مظهراً جديد للجهود المبذولة لإضفاء الشرعية من جانب واحد على الوضع الحالي في المنطقة"، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية التركية.

وأكّدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة "تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأعربت الوزارة عن إدانة أنقرة "إجراء الانتخابات المزعومة في فترة تسعى فيها أذربيجان وأرمينيا لمواصلة محادثات السلام"، معتبرة أنها خطوة لتقويض هذه المباحثات.

وتابعت: "تركيا لا تعترف بهذه الانتخابات غير الشرعية التي تشكل انتهاكاً لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات".

وشددت الوزارة على أن تركيا تدعم عملية مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، ولا تزال تؤمن بأن التوقيع على اتفاق سلام دائم قريباً سيسهم في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.