أوائل أغسطس/آب الماضي، جرَّدت وكالة "فيتش" الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني (AAA)، وخفضته إلى (AA+)، في أمر مشابه لما فعلته وكالة "Standard & Poor’s" عام 2011م فانخفضت حينها قيمة عائدات السندات الأمريكية، لكن هذه المرة ارتفعت قيمة عائدات السندات، ما يشير إلى أنّ تصرّف "فيتش" يستحق الاهتمام والدراسة، فيما الوضع المالي للولايات المتحدة محفوف بالمخاطر.

كانت الإدارة الأمريكية قد غضبت من قرار "فيتش"، إذ أعلنت على لسان وزيرة خزانتها، جانيت يلين، اختلافها بشدة مع خفض ائتمان بلادها، واصفةً إياه بـ"التغيير التعسفي"، مشدّدةً على أنّ "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم"، وأنّ الاقتصاد الأمريكي "قوي".

وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" منشور في 9 من أغسطس/آب الماضي، فإنّ "الخطر ليس أزمة ديون تجعل الولايات المتحدة خارج الأسواق، كما حدث لليونان في 2010م أو المكسيك في 1994م، فهذا مستحيل لبلد متقدم اقتصاديًّا مثل أمريكا تقترض من عملتها الخاصة، لكنّ الخطر هو العجز وأسعار الفائدة التي تتغذى على بعضها في التكلفة المتزايدة لكلٍّ من النمو الاقتصادي ودافعي الضرائب".

ووفق ما تذكره وكالة "فيتش"، جاء القرار بسبب ما تشهده الولايات المتحدة من "تدهور مالي" وما تُجريه من مفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة.

وأشارت "فيتش" أولاً إلى إمكانية خفض التصنيف الائتماني في مايو/أيار الماضي، ثم حافظت على هذا الموقف في يونيو/حزيران بعد حلّ أزمة سقف الديون الأمريكية، قائلةً إنّها "تنوي الانتهاء من المراجعة في الربع الثالث من هذا العام".

ولهذا التصنيف الأخير لـ"فيتش" تداعيات ليست قليلة على سعر الدولار، فقد تؤدّي إلى رفع سعر الفائدة عليه رغم رفض ذلك من الخزانة الأمريكية.

ضربة لبايدن

ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أنّ تصنيف وكالة "فيتش" الائتمان الأمريكي "ليس مؤثّراً بدرجة كبيرة، سواء في الاقتصاد الأمريكي أو المتعاملين مع الديون الأمريكية".

ويضيف عبد المطلب في حديثه مع TRT عربي، أنّ "المشكلة تكمن في ما يأتي بعد ذلك التخفيض، وهو ربّما ما أغضب وزيرة الخزانة الأمريكية، التي رأت أنّ (فيتش) اعتمدت على تقارير قديمة، وأنّها لم تأخذ في الحسبان المكاسب التي حققها الاقتصاد الأمريكي في ظل إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن".

ويتابع الخبير الاقتصادي: "هذا قد يؤدي إلى وجود مخاوف من وجود أطراف خارجية دفعت (فيتش) إلى هذا التصريح لإضعاف بايدن سياسيًّا".

يُشار إلى أنّ خفض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لأمريكا جاء بعد شهرين من توصّل الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق حول سقف الديون الذي رفع حدّ الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار.

ويوضح عبد المطلب أنّ الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية قد حصل على مكاسب أمام عدة عملات أجنبية، لكنّه تراجع أمام العملات الرئيسية بنسب تتراوح بين 0.5% و1% بسبب تصريحات "فيتش"، على حد وصفه.

مخاوف من المؤامرة

ويشير الخبير الاقتصادي إلى مخاوف وزارة الخزانة الأمريكية التي تكمن بشكل خاص في أنّ هذا التصنيف الجديد قد يجعل الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية "مُحاطاً ببعض المخاطر" بسبب عزوف محتمل من المستثمرين الأجانب على الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية، حسب قوله.

ويقول عبد المطلب إنّه في الفترة الأخيرة مُدّد أجل سقف الدين الأمريكي لينتهي أول يناير/كانون الثاني 2025م، وبذلك يقلل هذا التصنيف جاذبية سندات الخزانة الأمريكية.

الفقراء يتأثرون

من ناحيته، يؤكّد الخبير الاقتصادي عادل عامر، أنّ ارتدادات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية ستنصبّ على دول العالم الثالث، كونها أكثر الدول اقتراضاً من صندوق النقد الدولي ومن الدول المانحة، وعلى رأسها أمريكا.

ويرجّح عامر في حديثه مع TRT عربي، احتمالية أن يتّخذ "الفيدرالي الأمريكي" عقب ذلك التصنيف قراراً برفع قيمة الفائدة على سعر الدولار، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار في دول العالم الثالث التي يعتمد اقتصادها على العملة الأمريكية وبشدة.

ويتابع أنّ ارتفاع نسبة الفائدة على الدولار سيؤدي بالطبع إلى زيادة خدمة الدين لهذه الدول، أي "دول العالم الثالث"، ما يزيد الأعباء الاقتصادية لديها وارتفاع الأسعار ونسب التضخم، كما يؤدّي إلى خفض قيمة العملة المحلية لهذه الدول.

ويعتقد عامر أنّ وجود عدّة محاولات للحدّ من سيطرة الدولار على السوق العالمية، مثل محاولة دول "بريكس" خلق عملة خاصة للتعاملات التجارية بدلاً عن الدولار، وأيضاً الاتفاق الأخير الذي أعلن عن التباحث بين مصر وتركيا بشأن استخدام العملة المحلية في التبادل التجاري بينهما، "ما هي إلا محاولات في مرحلة المهد لا يمكن أن تقضي على سيطرة الدولار حالاً".

ويستدركُ: "هذه المحاولات تحتاج إلى فترة زمنية ليست قصيرة وإلى جهد اقتصادي وسياسي لتؤتي ثمارها بإزاحة الدولار ولو نسبيّاً عن كرسي السيطرة الاقتصادية".

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عليان، إنّ تصنيف وكالة "فيتش" قد أوجد اعتراضاً وغضباً شديدين من وزارة الخزانة الأمريكية التي ترفض الاعتراف به داخليّاً، مشيراً إلى ما صرحت به وزيرة الخزانة من أنّ أمريكا لن تأخذ إجراءات للتعامل مع المستوى الجديد لتصنيف "فيتش".

سحب أموال

ويوضّح عليان في حديثه مع TRT عربي، أنّ هذا التصنيف "ربما يجبر الإدارة الأمريكية على سحب الأموال السائلة داخليّاً، وهذا في ظل اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً قراراً بعرض بيع ديون بنحو 100 مليار دولار".

ويؤكّد الخبير الاقتصادي أنّ "تداعيات هذا التصنيف ستكون كبيرة على الدول التي تعد الدولار مصدر أمان، لأنّ من شأن هذا التصنيف أن يؤدّي إلى تقليل قيمة الدولار ورفع الفائدة عليه، وبالتالي خسارة كبيرة للدول التي تعتمد عليه في شراء احتياجاتها، أو الدول المقترضة من صندوق النقد أو من أمريكا أو إحدى الدول المانحة".

وينوّه إلى أنّه على الرغم من "محاولات التبادل التجاري عبر العملات المحلية بدلاً من الدولار، فإنّ ذلك لن يوفر الحماية المالية الكافية لتلك الدول، وذلك لأنّ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية يشكّل نحو 25% من الناتج الاقتصادي العالمي، وبالتالي سيظل الدولار مَلكاً على اقتصاد الأرض"، حسب قوله.