سياسة
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من 265 عنصراً.. فِرَق تركية تتأهب لمساعدة المغرب في كارثة الزلزال
أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مؤسسات ومنظمات تركية إنسانية أعدّت فِرَق إنقاذ من 265 عنصراً لإرسالهم إلى المغرب في حال احتاج إلى المساعدة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.
من 265 عنصراً.. فِرَق تركية تتأهب لمساعدة المغرب في كارثة الزلزال
ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن وفاة وإصابة مئات الأشخاص بجانب انهيار عدد من المباني. / صورة: AA
9 سبتمبر 2023

جهزت مؤسسات ومنظمات تركية فِرَقاً من 265 عنصراً لإرسالهم إلى المغرب في حال احتاج إلى المساعدة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان السبت: "جهزنا فريقاً مكوناً من 265 فرداً من آفاد والهلال الأحمر والإنقاذ الطبي الوطني التابع لوزارة الصحة ومنظمات غير حكومية، مستعداً للانتقال إلى المنطقة في حال أطلق المغرب نداءً دولياً للمساعدة".

وأضافت: "ننتظر نداء السلطات المغربية لتسليم 1000 خيمة للمنطقة. نتمنى السلامة للشعب المغربي الذي تضرر من الزلزال، ونتابع التطورات من كثب".

ومساء الجمعة ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن "وفاة 820 شخصاً وإصابة 672 آخرين بجروح، بجانب انهيار عدد من المباني"، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية المغربية السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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