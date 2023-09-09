سياسة
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أمينة أردوغان تجتمع مع زوجات قادة مجموعة العشرين في الهند
اجتمعت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي مع زوجات قادة دول مجموعة العشرين (G20) المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي. وقد زارت "أردوغان" برفقة زوجات زعماء القمة مركز ناناجي ديشموخ للنباتات.
أمينة أردوغان تجتمع مع زوجات قادة مجموعة العشرين في الهند
قالت "أردوغان" في منشور على منصة إكس: "التقينا زوجات القادة في نيودلهي على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في الهند". / صورة: @EmineErdogan
9 سبتمبر 2023

اجتمعت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي السبت مع زوجات قادة دول مجموعة العشرين (G20) المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت "أردوغان" في منشور على منصة إكس: "التقيت زوجات القادة في نيودلهي على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في الهند".

وزارت عقيلة الرئيس، برفقة زوجات زعماء القمة، مركز ناناجي ديشموخ للنباتات.

وقالت في المنشور إنه "في المركز الذي تُبحث فيه خصائص النباتات اطّلعنا على معلومات عن النباتات والدراسات التي أُجريت لزيادة إنتاجية المحاصيل والاستدامة البيئية".

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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