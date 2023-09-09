سياسة
2 دقيقة قراءة
قمة العشرين.. الخارجية التركية ترحب بالعضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي
أصدرت الخارجية التركية بياناً رحبت فيه بانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين بعضوية دائمة، مؤكدة أن القرار تتويج لسعيها المتواصل لرفع صوت إفريقيا في المحافل الدولية باعتبارها شريكاً استراتيجياً للاتحاد الإفريقي.
قمة العشرين.. الخارجية التركية ترحب بالعضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي
تركيا ترحب بمنح مجموعة العشرين العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي  / Others
9 سبتمبر 2023

رحبت وزارة الخارجية التركية السبت، بقرار مجموعة العشرين منح الاتحاد الإفريقي العضوية الدائمة.

وأشار بيان الخارجية السبت، إلى أنّ "الاتحاد الإفريقي يعد شريكاً استراتيجياً لتركيا". وأكد أنّ تركيا تبذل ما بوسعها من أجل تمثيل أكبر لإفريقيا في المحافل الدولية. واعتبرت الخارجية التركية الخطوة "مهمة جداً من ناحية تعزيز تعددية الأطراف في العلاقات الدولية".

والاتحاد الإفريقي هو تكتل قارّي يضم 55 دولة. وقبل إعلان انضمام الاتحاد الإفريقي، ضمّت مجموعة العشرين 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويمثل أعضاؤها نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية.

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، وتستمر القمة يومين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us