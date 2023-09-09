سياسة
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صور | أردوغان يلتقي عدداً من زعماء العالم على هامش قمة العشرين بنيودلهي
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدداً من زعماء العالم على هامش قمة العشرين المنعقدة بنيودلهي الهندية. وحضر اللقاءات إلى جانب أردوغان عدد من القيادات التركية كوزير الخارجية هاكان فيدان ومدير الاستخبارات إبراهيم قالن ووزير المالية محمد شيمشك.
صور | أردوغان يلتقي عدداً من زعماء العالم على هامش قمة العشرين بنيودلهي
أردوغان يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي / صورة: AA
9 سبتمبر 2023

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدداً من زعماء دول العالم على هامش قمة العشرين المنعقدة في مدينة نيودلهي الهندية.

وخلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتز، بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول إعادة تفعيل آلية الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والحرب الروسية-الأوكرانية، والقضايا الإقليمية والعالمية.

وشدد أردوغان على ضرورة "تعزيز التعاون في مجالات مثل إمدادات الطاقة والطاقة المتجددة والابتكار ونقل التكنولوجيا من أجل زيادة حجم التبادل التجاري البالغ 45 مليار دولار بين البلدين في 2022".

كما التقى أردوغان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير مجالات التعاون الحالية، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.

وفي لقائه نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول ناقش الرئيس أردوغان معه العلاقات الثنائية، وسبل تطوير العلاقات القائمة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية تهم البلدين.

والتقى الرئيس التركي أيضاً نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، وبحثا معاً الخطوات الممكن اتخاذها لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين العضوين في مجموعة العشرين.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بالنجاح للبرازيل التي ستتسلم الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين العام المقبل.

وعلى هامش القمة أيضاً، شارك الرئيس أردوغان في اجتماع لرؤساء "مجموعة ميكتا"، وقال خلال الاجتماع إن مجموعة ميكتا، التي تأسست قبل 10 سنوات، قطعت شوطاً مهماً على أساس الرؤية والقيم المشتركة.

وأشار إلى أن النظام العالمي الحالي والمنظمات الدولية فشلت في ضمان السلم والأمن والرخاء حول العالم.

ولفت إلى أن انتشار مشكلات مثل الإرهاب وكراهية الإسلام يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على ميكتا لبناء عالم أكثر عدلاً.

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، وتستمر القمة يومين.

​​​​​وتلعب مجموعة العشرين دوراً مهماً في تشكيل وتعزيز البنية العالمية والحوكمة في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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