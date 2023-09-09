قالت الجزائر، اليوم السبت، إنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية والطبية إلى المغرب بعد الزلزال القوي هناك والذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص.

والحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ عام 1994. وأغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام المغرب وعلقت العلاقات الدبلوماسية عام 2021 متهمة الرباط بارتكاب أعمال عدائية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان حول زلزال المغرب، إنها مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية وكل إمكانياتها المادية والبشرية تضامناً مع الشعب المغربي الشقيق، في حال طلب المغرب هذه المساعدة.

ونقل التلفزيون الرسمي في الجزائر عن رئاسة الجمهورية، أن "السلطات الجزائرية العليا أبدت استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ووضع كل الإمكانيات المادية والبشرية تضامناً مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طُلب من المملكة المغربية".

كما أعربت الخارجية الجزائرية في بيان صحفي عن صادق تعازيها، ومتابعتها من كثب لتداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق في المغرب.

ومساء الجمعة ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.