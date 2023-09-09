رفض الاتحاد الأوربي الاعتراف بالانتخابات التي أجرتها أرمينيا في مناطق سيطرتها بإقليم قره باغ الأذربيجاني.

جاء ذلك في بيان أصدرته السبت متحدثة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي.

وقالت مصرالي: "في ضوء ما يسمى ’الانتخابات الرئاسية’ في خانكندي (ستيباناكيرت) عاصمة إقليم ’ناغورني قره باغ’ في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا أنه لا يعترف بالإطار الدستوري والقانوني الذي أجريت ضمنه تلك الانتخابات".

وأضافت: "في الوقت نفسه، يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه من المهم بالنسبة إلى الأرمن في قره باغ أن يتجمعوا حول قيادة فعلية قادرة وراغبة في المشاركة بمحادثات موجهة نحو تحقيق نتائج مع باكو".

كما شددت المتحدثة على أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم" دعم هذه العملية.

وفي وقت سابق اليوم، أدانت وزارة الخارجية التركية، في بيان، ما يسمى بالانتخابات التي أجريت في المناطق التي تسيطر عليها القوات الأرمينية بإقليم قره باغ الأذربيجاني، معتبرة إياها خطوة لتقويض محادثات السلام.

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا منذ عام 1991، عندما احتل الجيش الأرميني "ناغورني قره باغ"، وهي منطقة معترف بها دولياً كجزء من أذربيجان، وسبع مناطق مجاورة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​