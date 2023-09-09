سياسة
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بوتين يصوّت عبر الإنترنت في الانتخابات المحلية ويدعو الروس إلى المشاركة
أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصوته عبر الإنترنت في الانتخابات المحلية التي تستمرّ ثلاثة أيام، داعياً الروس إلى أن يحذوا حذوه ويشاركوا في الاقتراع.
بوتين يصوّت عبر الإنترنت في الانتخابات المحلية ويدعو الروس إلى المشاركة
بوتين يصوّت عبر الإنترنت في الانتخابات المحلية ويدعو الروس إلى المشاركة  / صورة: AP
9 سبتمبر 2023

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصوته عبر الإنترنت السبت في الانتخابات المحلية التي تستمرّ ثلاثة أيام، داعياً الروس إلى أن يحذوا حذوه ويشاركوا في الاقتراع.

وقال بوتين في مقطع فيديو نشره الكرملين: "أدعو سكان المناطق التي تجرى فيها الانتخابات حالياً إلى المشاركة".

وأضاف الرئيس الروسي، وهو يجلس أمام جهاز الكمبيوتر في مكتبه: "الإجراءات الانتخابية منظمة في بلادنا بأكثر الطرق راحة".

وتمتدّ انتخابات الأقاليم في روسيا، التي يجري تنظيمها لاختيار حكّام ونواب محليين ومسؤولين بلديين، على مدار ثلاثة أيام من يوم الجمعة إلى يوم الأحد، من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت، وفقاً للسلطات.

كذلك، يمكن التصويت عبر الإنترنت في الكثير من المناطق الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.

وهذا العام، نظّمت روسيا أيضاً انتخابات في أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرتها، وهي زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك. وقال بوتين قبل أن يصوّت عبر الإنترنت "آمل أن يُظهر كلّ واحد منكم نهجاً مدنياً مسؤولاً".

وغداً، الأحد، هو اليوم الرئيسي لهذه الانتخابات، إذ يشهد عادة تدفقاً أكبر للناخبين.

ومن المقرر أن تعلَن النتائج الأولى خلال ليل غد إلى بعد غد الاثنين، حسب اللجنة الانتخابية المركزية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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