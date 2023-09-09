سياسة
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بقيادة ألمانيا.. الناتو يبدأ مناورات بحرية واسعة النطاق في بحر البلطيق
بدأت 14 دولة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بينها الولايات المتحدة، السبت، مناورات بحرية واسعة النطاق بقيادة ألمانيا في بحر البلطيق، وسيجري تدريب الجنود على الدفاع عن المواني، كذلك على شن هجوم برمائي على أهداف برية.
بقيادة ألمانيا.. الناتو يبدأ مناورات بحرية واسعة النطاق في بحر البلطيق
حلف شمال الأطلسي يجري مناورات في بحر البلطيق/ صورة: Reuters Archive
9 سبتمبر 2023

بدأت 14 دولة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بينها الولايات المتحدة، السبت، مناورات بحرية واسعة النطاق بقيادة ألمانيا في بحر البلطيق، في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويشارك نحو 30 سفينة وغواصة إضافة إلى نحو 19 طائرة ووحدات برية مختلفة في تدريبات "نورذرن كوستس 23" السنوية، وفق ما أفادت به البحرية الألمانية في بيان السبت.

وكان المشاركون في هذه المناورات يتدربون في السنوات السابقة على التصدي لهجمات قراصنة وإرهابيين ومهربين، أو المشاركة في مهمات دولية.

وستجري العمليات التي تستمر حتى 23 سبتمبر/أيلول، بصورة رئيسية قبالة سواحل إستونيا ولاتفيا، بما يشمل مجاليهما البري والجوي، وفي القسمين الشرقي والأوسط من بحر البلطيق.

ويقع البلدان العضوان في ناتو وكانا جزءاً من الاتحاد السوفييتي، عند حدود روسيا.

وسيجري تدريب الجنود على الدفاع عن المواني كذلك على شن هجوم برمائي على أهداف برية. والهدف هو تعزيز التعاون بين القوات البحرية والبرية والجوية المشاركة، حسب البحرية الألمانية.

وأطلقت ألمانيا تدريبات "نورذرن كوستس" عام 2007 وهي تتولى قيادتها مداورة مع الدنمارك والسويد وفنلندا.

وإلى جانب ألمانيا تشارك فيها هذه السنة الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وفنلندا وإستونيا والدنمارك وكندا وبلجيكا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وبولندا والسويد.

كذلك تجري روسيا بانتظام تدريبات عسكرية في بحر البلطيق.

وأوضحت البحرية الألمانية أن مناورات "نورذرن كوستس 23" لن تقترب من كالينينغراد، الجيب الروسي الصغير في الاتحاد الأوروبي الذي سلحته موسكو بشكل كثيف، تفادياً لأي استفزاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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