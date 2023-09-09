سياسة
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الغابون.. حكومة انتقالية تستثني المعارضة السابقة
ضمت الحكومة الانتقالية الجديدة في الغابون بقيادة ريمون ندونغ سيما، معارضين سابقين ووزراء سابقين بعهد الرئيس المخلوع علي بونغو، وعسكريين وشخصيات من المجتمع المدني، مع استبعاد الوجوه الرئيسية في المعارضة السابقة.
الغابون.. حكومة انتقالية تستثني المعارضة السابقة
انقلاب الغابون / صورة: AFP
9 سبتمبر 2023

شكَّل رئيس الوزراء الانتقالي في الغابون ريمون ندونغ سيما, السبت, حكومته الجديدة متنوعةً تضم معارضين سابقين ووزراء سابقين بعهد الرئيس المخلوع علي بونغو، وعسكريين وشخصيات من المجتمع المدني، مع استبعاد الوجوه الرئيسية في المعارضة السابقة التي خاضت الانتخابات الرئاسية.

وعيّن الجنرال بريس أوليغي نغيما الخميس ندونغ سيما رئيساً للحكومة الانتقالية بعد تنفيذه انقلاب 30 اغسطس/آب ضد علي بونغو, بعيد إعلان فوز الأخير في انتخابات رئاسية اعتبرت "مزورة".

وأدى أوليغي, الاثنين, اليمين بوصفه رئيساً انتقالياً واعداً بأن يسلم في ختام المرحلة الانتقالية السلطة إلى المدنيين عبر إجراء انتخابات. لكنه لم يحدد أي فترة زمنية لهذه المرحلة.

وجاء إعلان تشكيلة الحكومة التي تضم 26 عضواً بعد يومين من تعيين ندونغ سيما (68 عاماً) الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء خلال رئاسة بونغو بين 2012 و2014، قبل أن يبتعد عن الحكم.

وانسحب ندونغ سيما من تحالف المعارضة السابقة الذي خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمرشحه البير أوندو أوسا.

واستبعد الأخير من الحكومة، ومثله شخصيات أخرى في التحالف السابق على غرار ألكسندر بارو شامبرييه (التجمع من أجل الوطن والحداثة) وبوليت ميسامبو (الاتحاد الوطني).

في المقابل، عين بول-ماري غونجو وزيراً للعدل، علماً أنه عضو سابق في حزب ميسامبو وغادره في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد خلافات داخلية.

وحسب الميثاق الانتقالي، لا يحق لأي عضو في الحكومة الموقتة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. لكنه لم ينص على منع أوليغي من المشاركة فيها.

ومن بين شخصيات المجتمع المدني، عين الخبير مايس مويسي وزيراً للاقتصاد.

وضمت التشكيلة الجديدة ثلاثة وزراء في حكومة بونغو السابقة، هم كاميليا لوكلير التي احتفظت بحقيبة التربية الوطنية، وهيرمان إيمانغو الذي كان وزيراً للخارجية وبات وزيراً مفوضاً للداخلية، ورافاييل نغانوزيه الذي كان مكلفاً التدريب المهني وبات يتولى حقيبة الوظيفة العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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