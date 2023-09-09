عبر عديد من الدول والهيئات الدولية عن التضامن مع المغرب إثر الزلزال الذي ضربه أمس الجمعة.

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء المغاربة في كارثة الزلزال الذي تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى فضلاً عن خسائر مادية هائلة.

وقدّم أردوغان، السبت، تعازيه لذوي ضحايا الزلزال في المغرب، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال: "في هذا اليوم العصيب نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة ونتمنى السلامة لجميع المتضررين من كارثة الزلزال".

دقيقة صمت في المباريات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السبت، الوقوف دقيقة صمت في جميع المباريات حداداً على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب أمس الجمعة، وذلك حتى 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

ونشر الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي بياناً قال فيه: "ضحايا الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب سيظلون بالذاكرة في جميع المباريات المقبلة للمنتخبات الوطنية والأندية (الأوروبية)".

وأضاف: "سيقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دقيقة صمت في جميع مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المقبلة اعتباراً من الغد وحتى 21 سبتمبر (أيلول) الجاري تخليداً لذكرى ضحايا الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب".

تضامن عربي

وجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، بإرسال مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب المغرب أمس الجمعة.

جاء ذلك في بيان للديوان الأميري القطري، تزامناً مع دعم عربي متصاعد لمواجهة تداعيات الزلزال في المغرب.

وقال البيان، إن أمير قطر "وجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة إلى المملكة المغربية الشقيقة وذلك لدعم جهود الإغاثة جراء الزلزال الذي ضرب عدة مدن وأقاليم مغربية"، دون تفاصيل أكثر.

مصر تعزّي المغرب وتقف إلى جانبه

من جهته، قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حسابه على منصة إكس تعازيه إلى المغرب الشقيق وجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً تضامن مصر شعباً وحكومة مع المغرب في مصابه الأليم.

كما أعلن النادي الأهلي المصري عن تضامن إدارته وجمهوره مع شعب المغرب الشقيق في مصابه عبر بيان على حسابه على منصة إكس.

عبر الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات عن تعازيه لشعب المغرب في مصابه متمنياً أن يحفظ الله المغرب من كل شر. جاء ذلك عبر حسابه على منصة إكس.

كما عبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المنصة ذاتها عن خالص تعازيه للمغرب.

الجزائر تفتح مجالها الجوي مع المغرب

ورغم القطيعة الدبلوماسية والعلاقات المتوترة قررت الجزائر فتح مجالها الجوي أمام طائرات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى المغرب، كما أعربت الخارجية الجزائرية في بيان صحفي عن صادق تعازيها، ومتابعتها من كثب لتداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق في المغرب.

تضامن وتعازٍ دولية

أعربت الأمم المتحدة، عبر المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، باسمها و باسم فريق الأمم المتحدة وكل الموظفين العاملين بوكالاتها عن عميق حزنها إثر الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة البارحة وتقدمت بأحر التعازي للشعب والحكومة المغربيين.

الولايات المتحدة تقف إلى جانب المغرب

قال حساب الخارجية الأمريكية على منصة إكس إن الرئيس بايدن يشعر ببالغ الحزن إزاء الخسائر البشرية والدمار اللذين سببهما الزلزال، مؤكداً التزام بلاده الوقوف إلى جانب المغرب في هذا الوقت العصيب.

وأمس الجمعة، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن "وفاة أكثر من ألف شخص وإصابة 721 آخرين بجروح، بجانب انهيار عدد من المباني"، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية المغربية السبت.