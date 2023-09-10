شنت روسيا هجوماً جوياً بالمسيّرات على كييف صباح اليوم الأحد وسط سمع دوي انفجارات في أنحاء المدينة المختلفة.

وأفاد شهود عيان أن خمس انفجارات وقعت على الأقل في أنحاء متفرقة من كييف، استمرت لما يقرب من ساعتين، تساقط خلالها حطام طائرات مسيّرة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شخصاً أصيب بجروح في حي بوديل التاريخي واندلع حريق بالقرب من أحد المتنزهات بالمدينة.

وقال كليتشكو والإدارة العسكرية للمدينة إن حطام طائرات مسيّرة سقط على عدة أحياء بالمدينة.

وأدى هجوم روسي الأربعاء، إلى مقتل 17 شخصاً في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق البلاد،

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاع الجوي أسقط 8 طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم كما دمرت ثلاثة زوارق سريعة في مياه البحر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة على تطبيق تليغرام أن الزوارق العسكرية السريعة الأمريكية الصنع كانت تقل عسكريين أوكرانيين وجرى تدميرها شمال شرقي جزيرة الثعبان.

وتستمر أوكرانيا في هجومها المضاد للشهر الثالث على التوالي محاولة اختراق الدفاعات الروسية، فيما تسعى روسيا لإحكام سيطرتها على الأراضي التي استحوذت عليها منذ بدا الحرب في أوكرانيا.