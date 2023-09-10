سياسة
2 دقيقة قراءة
قصف روسي على كييف واعتراض مسيّرات أوكرانية فوق البحر الأسود
قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام طائرات مسيّرة، صباح الأحد، وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات هزت العاصمة. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرات مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم.
قصف روسي على كييف واعتراض مسيّرات أوكرانية فوق البحر الأسود
انفجار طائرة بلا طيار روسية فوق العاصمة كييف / صورة: Reuters
10 سبتمبر 2023

شنت روسيا هجوماً جوياً بالمسيّرات على كييف صباح اليوم الأحد وسط سمع دوي انفجارات في أنحاء المدينة المختلفة.

وأفاد شهود عيان أن خمس انفجارات وقعت على الأقل في أنحاء متفرقة من كييف، استمرت لما يقرب من ساعتين، تساقط خلالها حطام طائرات مسيّرة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شخصاً أصيب بجروح في حي بوديل التاريخي واندلع حريق بالقرب من أحد المتنزهات بالمدينة.

وقال كليتشكو والإدارة العسكرية للمدينة إن حطام طائرات مسيّرة سقط على عدة أحياء بالمدينة.

وأدى هجوم روسي الأربعاء، إلى مقتل 17 شخصاً في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق البلاد،

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاع الجوي أسقط 8 طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم كما دمرت ثلاثة زوارق سريعة في مياه البحر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة على تطبيق تليغرام أن الزوارق العسكرية السريعة الأمريكية الصنع كانت تقل عسكريين أوكرانيين وجرى تدميرها شمال شرقي جزيرة الثعبان.

وتستمر أوكرانيا في هجومها المضاد للشهر الثالث على التوالي محاولة اختراق الدفاعات الروسية، فيما تسعى روسيا لإحكام سيطرتها على الأراضي التي استحوذت عليها منذ بدا الحرب في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us