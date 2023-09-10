سياسة
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الدول التركية تدين الانتخابات المزعومة بمناطق القوات الأرمنية في قره باغ
أدان أمين عام منظمة الدول التركية إجراء "الانتخابات المزعومة" في أراضٍ تسيطر عليها قوات أرمينية بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني. وعبّر عن قلقهم العميق إزاء هذه الخطوة التي قال إنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي، فضلاً عن الدستور الأذربيجاني".
الدول التركية تدين الانتخابات المزعومة بمناطق القوات الأرمنية في قره باغ
أدانت منظمة الدول التركية هذه "الممارسات الاستفزازية". / صورة: AA
10 سبتمبر 2023

أدان أمين عام منظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف السبت إجراء انتخابات مزعومة في أراضٍ تسيطر عليها قوات أرمينية بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

وقال في بيان صادر عنه، إن "الانتخابات المزعومة" تطعن بالسلام والاستقرار الإقليميين.

وأكد عمر علييف إدانته بشدة "لهذه الممارسات الاستفزازية".

كما عبّر عن قلقهم العميق إزاء هذه الخطوة التي قال إنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي، فضلاً عن الدستور الأذربيجاني".

وجدّد تأكيد المنظمة أن منطقة "قره باغ" جزء من أذربيجان والعالم التركي، داعياً إلى "الحوار البناء وتجنب أي خطوة من شأنها عرقلة مرحلة عودة العلاقات بين باكو ويريفان".

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا منذ عام 1991، عندما احتل الجيش الأرميني "قره باغ"، وهي منطقة معترف بها دولياً جزءاً من أذربيجان، وسبع مناطق مجاورة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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