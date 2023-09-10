سياسة
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لولا دا سيلفا: لن يُقبض على بوتين إذا حضر قمة العشرين المقبلة في البرازيل
أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن بلاده ستدعو الرئيس بوتين إلى المشاركة في قمة العشرين المقرر عقدها في ريو دي جانيرو العام المقبل، وأنّه لن يُقبض عليه إذا قرر حضور القمة.
لولا دا سيلفا: لن يُقبض على بوتين إذا حضر قمة العشرين المقبلة في البرازيل
أكد الرئيس البرازيلي أن الرئيس بوتين سيتلقى دعوة للمشاركة في قمة العشرين في ريو دي جانيرو / صورة: AFP Archive
10 سبتمبر 2023

أكد الرئيس البرازيلي لويس ايناسبو لولا دا سيلفا السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتلقى دعوة رسمية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقبلة في ريو دي جانيرو عام 2024، وأنه لم يُقبض عليه إذا حضر القمة.

جاءت تصريحات دا سيلفا خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة فيرستبسوت الهندية أكد خلالها أن الرئيس الروسي سيكون مرحباً به في المدينة البرازيلية، وسيُدعى إلى المشاركة في القمة على الرغم من مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار الماضي بحق بوتين.

وعلى هامش قمة مجموعة العشرين التي عُقدت نهاية الأسبوع في نيودلهي، قال لولا : "أستطيع أن أقول لكم إنني إذا كنت رئيساً للبرازيل وإذا جاء إلى البرازيل فلا سبب لاعتقاله".

وينفي الكرملين اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، ويؤكد أنّ مذكّرة الاعتقال بحق الرئيس الروسي "باطلة".

والبرازيل من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للعام 1998، وهي المعاهدة الدولية التي أدّت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002، وبالتالي يتعيّن عليها نظرياً اعتقال الرئيس الروسي إذا دخل أراضيها.

وأوضح الرئيس البرازيلي خلال المقابلة أنّ اجتماعاً لزعماء مجموعة بريكس، سيُعقد على الأراضي الروسية قبل الاجتماع المقبل لزعماء مجموعة العشرين.

وقال لولا إنّ "الجميع سيتوجّه (إلى قمة بريكس)، لذا آمل أن يأتوا إلى قمة مجموعة العشرين في البرازيل. في البرازيل، سيشعرون بجو من السلام".

وأضاف "نحب أن نعتني بالناس. لذلك أعتقد أن بوتين يمكنه الذهاب بسهولة إلى البرازيل".

ولم يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا الرئيس الصيني شي جين بينغ في فعاليات قمة العشرين المنعقدة في الهند والتي بدأت أمس السبت وتنتهي الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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