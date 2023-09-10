التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش القمة 18 لقادة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.

وجرت اللقاءات في مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يحتضن القمة.

وتناول لقاء أردوغان والسيسي العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر، وتعزيز التبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة، إلى جانب التباحث حول قضايا إقليمية ودولية.

وخلال اللقاء أشار الرئيس أردوغان إلى دخول العلاقات التركية-المصرية مرحلة جديدة عقب تبادل السفراء.

وأعرب عن إيمانه بأن العلاقات الثنائية ستصل إلى المستوى المنشود في أقرب وقت.

كما ثمن الرئيس أردوغان دعم الإدارة المصرية لشركات ومستثمري بلاده، مؤكداً أنهم يولون أهمية لإحياء التعاون بين أنقرة والقاهرة في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، والثقافة والتعليم.

وحضر اللقاء من الجانب التركي الرئيس أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري أردوغان لشؤون السياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج، إلى جانب مستشار الرئيس سفر طوران.

وحضر من الجانب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير المخابرات العامة عباس كامل.

في سياق منفصل التقى الرئيس أردوغان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش اجتماعات القمة، وتناول الرئيس وولي العهد عدداً من القضايا التي تخص العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية.

وتناول أردوغان وبن سلمان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية وملفات إقليمية ودولية.