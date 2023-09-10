سياسة
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النيجر.. النظام العسكري يتهم فرنسا بـ"نشر قواتها" استعداداً لتدخل عسكري
اتّهم النظام العسكري في النيجر فرنسا بـ"نشر قواتها" في عدد من دول غرب إفريقيا استعداداً لشنّ "عدوان" على البلاد. وتحدّث العسكريّون عن "زهاء مئة عملية تناوب لطائرات شحن عسكرية أتاحت إنزال كميات كبيرة من المعدّات الحربيّة في السنغال وساحل العاج وبنين".
النيجر.. النظام العسكري يتهم فرنسا بـ"نشر قواتها" استعداداً لتدخل عسكري
قال النظام العسكري في النيجر إنّ "فرنسا تُواصِل نشر قوّاتها في عدد من بلدان إيكواس". / صورة: AA
10 سبتمبر 2023

اتّهم النظام العسكري في النيجر، السبت، فرنسا بـ"نشر قوّاتها" في عدد من دول غرب إفريقيا استعداداً لشنّ "عدوان" على البلاد.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه عبر التليفزيون الوطني إنّ "فرنسا تُواصِل نشر قوّاتها في عدد من بلدان إيكواس (الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) في إطار استعدادات لشنّ عدوان على النيجر تُخطّط له بالتعاون مع هذه الجماعة".

ووفقاً للبيان، لاحظ النظام العسكري أنه جرى منذ الأول من سبتمبر/أيلول "نشر طائرتَي نقل عسكريتَين من طراز إيه 400 إم، وواحدة من طراز دورنييه 328، في إطار تعزيزات في ساحل العاج"، وأنّ "مروحيتَين من طراز سوبر بوما مُتعدّدتَي المهمّات" و"نحو 40 مركبة مدرّعة" قد نُشِرت "في كاندي ومالانفيل في بنين".

وتابع البيان: "في 7 سبتمبر/أيلول 2023 رست سفينة عسكرية فرنسية في كوتونو (بنين) وعلى متنها أفراد وموارد عسكرية".

وتحدّث العسكريون الذين استولوا على السلطة في النيجر عن "زهاء مئة عملية تناوب لطائرات شحن عسكرية أتاحت إنزال كمّيات كبيرة من المعدّات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين".

واعتبروا أنّ "هذه المناورات" هدفها "إنجاح التدخّل العسكري ضدّ بلادنا".

بعد الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 يوليو/تموز، كانت إيكواس قد لوّحت بتدخّل مسلّح لإعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو قرار أيّدته وقتذاك فرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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