تسلَّمت البرازيل رئاسة مجموعة العشرين لعام 2024 بدلاً من الهند التي اقترحت عقد قمة افتراضية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتسلَّم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المطرقة الرمزية لرئاسة المجموعة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال رئيس الوزراء الهندي مودي: "تتحمل الهند مسؤولية رئاسة مجموعة العشرين حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وخلال يومَي القمة قدمتم جميعاً كثيراً من المقترحات، ومن واجبنا التعامل معها ومراجعة التقدم المحرز بشأنها". واقترح مودي عقد جلسة افتراضية لمجموعة العشرين نهاية نوفمبر/تشرين الثاني "لمراجعة المواضيع التي نوقشت في هذه القمة"، معلناً اختتام القمة 18.

ومن المقرر أن تُعقد قمة العشرين المقبلة في مدينة ريو دي جانيرو عام 2024، على أن تتسلم جنوب إفريقيا رئاسة المجموعة لعام 2025، تليها الولايات المتحدة عام 2026.

وتغيَّب الرئيس شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المشاركة في فاعليات القمة التي انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي على مدى يومين تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".