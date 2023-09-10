قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه التقى مع نظيره الأمريكي جو بادين على هامش اجتماعات قمة العشرين في الهند، وبحث معه عدداً من الملفات على رأسها حصول تركيا على مقاتلات F-16.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الأحد، نظمه الرئيس أردوغان على هامش مشاركته في قمة العشرين في الهند.

وعبّر الرئيس التركي عن أسفه لربط حصول تركيا على طائرات F-16 بالموافقة على عضوية السويد في الناتو، قائلاً: "للأسف الأصدقاء يربطون موضوع طائرات F-16 بعضوية السويد في الناتو، وهذه المقاربة تحزننا جداً".

وأشار أردوغان إلى أنه "لا يمكنني التصديق على هذا (انضمام السويد للناتو) ما دام البرلمان لم يصدر قراراً بالموافقة على ذلك".

وشدد أردوغان أن "إحراق المصحف الشريف تحت حماية الشرطة استفزاز واضح وجريمة كراهية، ولا يمكن لأحد أن ينتظر منا التزام الصمت حيال هذا الأمر".

وأضاف: "بمقترح وجهود من تركيا أدان البيان الختامي لمجموعة العشرين الاعتداء على الكتب المقدسة".

وقال إنه ينبغي على البلدان التي تزداد فيها ظاهرة معاداة الإسلام اتباع سياسات أكثر حزماً للحفاظ على المستقبل المشترك للبشرية.

وتنعقد في الهند النسخة 18 من قمة مجموعة العشرين على مدار يومَي السبت والأحد، والتقى الرئيس أردوغان على هامش القمة مع عدد من الزعماء والشخصيات السياسية.