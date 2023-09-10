سياسة
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اليونان.. مصرع 14 شخصاً جراء الفيضانات وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين
أعلنت فرق الإنقاذ في اليونان مصرع 14 شخصاً على الأقل جراء الفيضانات التي ضربت مدناً وسط البلاد. فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث، دون توقف، عن ناجين محتملين.
اليونان.. مصرع 14 شخصاً جراء الفيضانات وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين
تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين محتملين / صورة: AFP
10 سبتمبر 2023

تتواصل عمليات البحث عن ناجين من الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة بمنطقة ثيساليا وسط اليونان.

وأعلنت فرق الإغاثة، الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 14 قتيلاً.

وعُثر على جثة امرأة تبلغ من العمر 88 عاماً ونجلها البالغ 65 عاماً قرب مدينة كارديتسا.

وأفاد عناصر الإطفاء في بيان أن "ما مجموعه 4250 شخصاً جرى إنقاذهم ونقلهم إلى أماكن آمنة بين الساعة السابعة صباح الثلاثاء (04:00 ت.غ)، والساعة السابعة صباح الأحد".

ووفق فرق الدفاع المدني، لا يزال إلى الآن 5 أشخاص في عداد المفقودين.

أما في فولوس، ما زالت إمدادات المياه تمثل مشكلة بعدما دمّرت محطات الضخ وجزء كبير من شبكة الإمداد خلال العاصفة. وذكّرت وزارة الصحة اليونانية بأن "المياه غير صالحة للشرب" وأصدرت توصيات للمواطنين.

وضربت العاصفة التي أطلق عليها اسم "دانيال" ووصفها الخبراء بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة"، مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا، وخصوصاً عاصمتها مدينة فولوس الساحلية وقرى جبل بيليون قبل أن تصل الأربعاء إلى مناطق في محيط كارديتسا وتريكالا في ثيساليا.

وتأتي هذه الأحوال الجوية السيئة عقب حرائق مدمرة هذا الصيف شهدتها اليونان وخلّفت 26 قتيلاً على الأقل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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