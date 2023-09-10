تضامن رسّام الغرافيتي السوري عزيز أسمر، مع منكوبي زلزال المغرب عبر الرسم على جدران مبنى مهدّم في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.

وبات الرسالم الإدلبي يُعرف برسمه أبرز الأحداث العالمية على جدران المباني المهدّمة في إدلب، إذ اختار التفاعل مع زلزال المغرب على الطريقة نفسها.

وجسّد أسمر آلام الشعب المغربي جراء الكارثة الطبيعية التي حلّت بهم، من خلال رسوم رسمها على جدار أحد المباني المنهارة جراء هجمات النظام السوري على بلدة بنّش شمالي إدلب.

كما اختار الفنان السوري جدران مبان تهدّمت جراء زلزال 6 فبراير/شباط الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، لرسم كتابات خاطب بها المغاربة، مثل "آلامكم آلامنا".

وذكر رسّام الغرافيتي السوري أن أهالي إدلب شعروا بحزن كبير جراء ما حلّ بالشعب المغربي بسبب الزلزال، معرباً عن تضامنه مع الشعب المغربي عبر مشاركته آلامهم على طريقته الخاصة.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وحسب أحدث بيانات لوزارة الداخلية المغربية، فقد أسفر الزلزال عن 2012 حالة وفاة و2059 إصابة من بينها 1404 إصابات خطيرة، إضافة إلى دمار مادي كبير.