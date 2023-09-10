عرضت تركيا ودول عربية وغربية عدة تقديم الدعم والمساعدة في أعقاب الزلزال الذي ضرب، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، منطقة الحوز وسط المغرب، وتأثرت منه عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، الأحد، جاهزية فريق طبي مكون من 40 فرداً، للتوجه إلى المغرب في حال تلقي طلب مساعدة على خلفية كارثة الزلزال التي ضربت المملكة الجمعة.

وقال قوجه في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "متأهبون من أجل أشقائنا المغاربة".

وأضاف أن الوزارة بدأت محادثاتها لإرسال فرق ومعدات طبية إلى منطقة الزلزال. وأشار إلى تجهيز وحدات استجابة الطوارئ ومولدات كهربائية ومستهلكات طبية وأدوية وأجهزة طبية.

في السياق ذاته، قالت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) السبت، إن 265 موظف إغاثة من الهيئة والهلال الأحمر التركي ومنظمات غير حكومية تركية أخرى على استعداد للسفر إلى منطقة الزلزال في حالة طلب المغرب المساعدة الدولية.

وأضافت أن تركيا مستعدة لإرسال ألف خيمة إلى المناطق المتضررة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف تركيا بكل إمكانياتها إلى جانب المغرب.

وعزّى أردوغان خلال مؤتمر صحفي له الأحد، على هامش قمة العشرين التي عُقدت في نيودلهي، الشعب المغربي قائلاً: "أعزّي الشعب المغربي في ضحايا كارثة الزلزال، ونتمنى الرحمة للقتلى والشفاء للمصابين".

تونس والجزائر والكويت

أعلن مسؤولون بوزارة الداخلية التونسية وصول فريق إنقاذ إلى المغرب، يضم نحو 50 مسعفاً وفرداً من وحدة متخصصة وكلاب بحث، فضلاً عن أجهزة متطورة لرصد الحرارة وطائرة مُسيّرة لرصد الضحايا تحت الأنقاض ومستشفى ميداني.

كما عرضت الجزائر، الأحد، مساعدات طارئة على المغرب ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن وزارة الخارجية أن "الجزائر تعرض مخطط مساعدات لوجستية ومادية طارئة على المملكة المغربية، في حال قبول الرباط بها".

والسبت، قدمت الجزائر تعازيها إلى المغرب في ضحايا الزلزال، وأعلنت فتح مجالها الجوي أمام طائرات نقل المساعدات والجرحى، وذلك لأول مرة منذ إغلاقه عام 2021 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح أمر الحكومة بتجهيز جميع المستلزمات الإغاثية اللازمة للمغرب.

إسبانيا وفرنسا

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الأحد، إن بلاده سترسل فرق بحث وإنقاذ ومساعدات بعد أن تلقت طلباً رسمياً من المغرب للمساعدة.

فيما أعربت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية الأحد، استعداد فرنسا لمساعدة المغرب، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً منفصلاً قالت فيه إنها أنشأت صندوق مساهمات حكومياً محلياً لدعم جهود التضامن مع المغرب. وأضافت أنه جرى التعهد بتقديم نحو مليوني يورو (2.14 مليون دولار) حتى هذه اللحظة.

تايوان

قالت إدارة الإطفاء التايوانية السبت إنها وضعت فريقاً يضم 120 من رجال الإنقاذ على أهبة الاستعداد للتوجه إلى المغرب، ويمكنهم التحرك فور تلقيهم تعليمات من وزارة الخارجية التايوانية.

وأعلن المغرب، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن بالمملكة، إلى 2122 وفاة، و2421 جريحاً، وفق حصيلة غير نهائية.