سياسة
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بعد "خسارته المذلة".. المنتخب الألماني في مرمى الانتقادات اللاذعة
أُقيل مدرب المنتخب الألماني من منصبه بعد الخسارة القاسية التي مُني بها فريقه أمام نظيره الياباني، فيما انتقدت الصحف الألمانية الأداء "الكارثي للفريق".
بعد "خسارته المذلة".. المنتخب الألماني في مرمى الانتقادات اللاذعة
انتقدت الصحف الألمانية الأداء "الكارثي للفريق" / صورة: Getty Images
10 سبتمبر 2023

يواجه المنتخب الألماني لكرة القدم انتقادات لاذعة بعد خسارته السبت، في عقر داره أمام نظيره الياباني بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتحت عنوان "عار عليكم!" انتقدت صحيفة بيلد في عددها الصادر الأحد الخسارة "المذلة" للفريق، فيما تحدثت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" اليومية الكبرى في ميونخ عبر موقعها الإلكتروني عن "كارثة أخرى".

بدورها، كتبت صحيفة "فرانكفورت ال غماين تسايتونغ" عبر موقعها الرسمي "الرؤية الألمانية للرعب".

كما قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأحد، إقالة مدرب المنتخب، هانزي فليك، من منصبه. ليصبح بذلك المدرب الأول الذي تجري إقالته في ألمانيا منذ استحداث المنصب عام 1926.

ومنذ نهاية مارس/آذار 2022 وحتى منتصف سبتمبر/أيلول 2023، لعبت ألمانيا 17 مباراة رسمية فازت في 4 فقط.

وفي حال استثناء المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا 2021 الغائب عن النسختين الأخيرتين من نهائيات كأس العالم والذي يمر بدوره بمرحلة صعبة، فإن ألمانيا فازت فقط على منتخبات من الدرجة الثانية.

"لم نعد من المستوى الأول"

دفعت النتائج المتواضعة والخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة، المدير الرياضي للمنتخب رودي فولر للإقرار قائلاً "لم نعد من المستوى الأول في أوروبا".

وسيتولى فولر، الذي قاد الفريق إلى نهائي مونديال 2002، الإشراف مؤقتاً على المنتخب بانتظار تعيين مدرب جديد.

من ناحيته، قال قائد المنتخب لاعب خط الوسط إيلكاي غوندوغان عقب الخسارة "ربما ينبغي علينا أن نقول إننا حالياً، من ناحية أسلوب اللعب، لسنا على مستوى منتخب مثل الذي واجهناه هذه الأمسية. ادعاءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وضمن السياق ذاته، توصلت "فرانكفورت الغماين تسايتونغ" إلى استنتاج بأن "حقبة هانزي فليك إلى الحضيض. وفي النهاية، لا يبقى سوى الحكم: ليس على المستوى".

واشتهرت الكرة الألمانية في السابق بإعداد المواهب عبر منتخبات الشباب، إلا انها حالياً تمر بأزمة نظام عميقة. فبعد احتلال "دي مانشافت" المركز الثاني في الألعاب الأولمبية في صيف 2016 في ريو، لم يتمكن من تجاوز الدور الأول في ألعاب طوكيو بعد خمس سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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