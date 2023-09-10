ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب ليل الجمعة، مناطق شاسعة جنوب مراكش المغربية، إلى 2681 قتيلاً على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، فيما تتواصل عمليات إنقاذ وإغاثة الناجين.

وقالت الوزارة في بيان "في حصيلة مؤقتة، اليوم (الاثنين)، بلغ عدد الوفيات الذي خلَّفته الهزة الأرضية 2681 شخصاً، وعدد الجرحى 2501".

وأفادت الوزارة بأن الوفيات سجّلت في تسعة أقاليم، بواقع "1452 وفاة بإقليم الحوز (شمال)، و764 بإقليم تارودانت (وسط)، و202 بإقليم شيشاوة (شمال)، و41 بإقليم ورزازات (شمال)، و18 بعمالة (محافظة) مراكش (شمال)، و11 بإقليم أزيلال (شمال)".

كما رُصدت "5 وفيات بعمالة أغادير وإداوتنان (وسط)، و3 بالدار البيضاء الكبرى (شمال)، ووفاة واحدة بإقليم اليوسفية (شمال)، ومثلها بإقليم تنغير (جنوب)"، وفق البيان ذاته.

وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".

ولا تزال المملكة تحت صدمة الزلزال الأعنف من نوعه، الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حسبما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (6,8 حسب هيئة الزلازل الأمريكية).

ولا يزال رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى ناجين محتملين تحت الأنقاض. وقد تمكنوا من إجلاء جثة تحت ركام بيت محطم في قرية تفغاغت الواقعة على بُعد نحو 50 كيلومتراً من بؤرة الزلزال، ونحو 60 كيلومتراً جنوب غرب مراكش. فيما لا تزال أربع جثث أخرى تحت الركام، وفق شهادات من المكان.

ليلة ثالثة في العراء

وصباح الأحد، سُجلت ثاني أقوى هزة ارتدادية منذ ليل الجمعة بلغت شدتها 4,5 درجة، وفق ما أكد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء ناصر جبور، موضحاً أن "النشاط الزلزالي بدأ ينخفض تدريجياً".

وأثار الزلزال هلعاً عارماً في البلاد، خصوصاً أن سكّان مدن عدّة بعيدة عن بؤرته شعروا به. وتستمر المخاوف من احتمال تكرار كارثة خصوصاً في مراكش.

وامتلأت شوارع المدينة بالحطام. وقضى العشرات ليلتهم الثانية في العراء، خوفاً من انهيار منازلهم المتضرّرة.

ويعد هذا الزلزال الأعنف في تاريخ المغرب، نظراً إلى بؤرته الواقعة في قلب جبال الأطلس الكبير.

في 24 فبراير/شباط 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجة على مقياس ريختر محافظة الحسيمة على بُعد 400 كيلومتر شمال شرق الرباط، وأسفر عن سقوط 628 قتيلاً وعن أضرار مادية جسيمة.

وفي 29 فبراير/شباط 1960 دمَّر زلزال بقوة 5,7 درجة مدينة أغادير الواقعة على ساحل البلاد الغربي مخلفاً أكثر من 15 ألف قتيل، أي ثلث سكان المدينة.