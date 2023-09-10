أكدت الخارجية المصرية، مساء الأحد، أن إعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع لخزان سد النهضة "انتهاك جديد من أديس أبابا وعبء على المفاوضات المستأنفة بينهما"، مؤخراً.

وأشارت الخارجية في بيان إلى أن ذلك الملء "يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015".

وينص إعلان المبادئ على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.

وأشارت الخارجية إلى أن "اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".

وأوضحت أن "هذا النهج الإثيوبي وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي جرى تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها".

وأشارت إلى أن تلك المفاوضات معقود الأمل عليها في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا، "انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد".

والأحد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح الملء الرابع والأخير من سد النهضة، فيما شهدت الأعوام الثلاثة الماضية ملئاً سنوياً تكرر فيه الرفض المصري والسوداني.

وفي 13 يوليو/تموز الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وآبي أحمد، على بدء مفاوضات "عاجلة" بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال أربعة أشهر.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.

ومن المقرر أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر/أيلول الجاري في أديس أبابا، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في 28 أغسطس/آب الماضي، دون أن تحدد موعداً.